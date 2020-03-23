Працівники екстреної медичної допомоги не зможуть зробити українцям тест на коронавірус COVID-19
Як передає Politeka.net, про це поінформувала прес-служба МОЗ.
Відомо, що українцям в разі підозри коронавіруса COVID-19 тести будуть робити лише в певних медичних установах.
Як підкреслили у профільному відомстві, тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для санітарної сортування". Тобто, медики повинні зробити пацієнтові відразу два тести: один на грип, експрес-тест — на коронавірус.
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"Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі приймають відповідні заходи. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту ПЛР. Після цього можна говорити про підтвердженому разі захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи", - інформує прес-служба МОЗ.
У МОЗ також закликали українців у разі появи симптомів захворювання відразу ж звертатися за консультацією до свого сімейного лікаря.
Раніше ми розповідали про те, що коронавірус вдарив по новій області. Цю інформацію у своєму Facebook вже підтвердив голова Черкаської ОДА Роман Боднар.
За його словами, інфікований пацієнт в даний момент перебуває під наглядом медиків.
"Пацієнт в задовільному стані. Він знаходиться під постійним наглядом лікарів інфекційного відділення Уманської міської лікарні. Медики діють згідно з відпрацьованим алгоритмом Моз. Інфекційний бокс оснащений всім необхідним обладнанням", – йдеться у повідомленні.
Боднар також додав, що сім'я зараженого жителя Черкаської області також перебуває під наглядом медиків, а на території регіону цілодобово працює оперативний штаб.
Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.
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