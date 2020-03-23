Коронавірус підтвердився у народного депутата від президентської фракції «Слуга народу»

Депутат від «Слуги народу» Руслан Горбенко повідомив про це на своїй сторінці в Facebook.

"У середу минулого тижня ввечері піднялася температура, в четвер був кашель, потім стало легше, в суботу я приїхав в лікарню наполіг на рентгені, так як при прослуховуванні все ніби було добре, виявили лівосторонній запалення легенів", - розповів нардеп.

Зараз "слуга народу" знаходиться в Олександрівській лікарні, а один з двох тестів на коронавірус виявився позитивним.

Він підкреслив, що не контактував з колегами, у яких раніше діагностували коронавірус - ні з депутатом Шаховим (група "Довіра"), ні з Лукашовим із ОПЗЖ. За кордоном останнім часом не був.

Руслан Горбенко був номером 109 у виборчому списку «Слуги народу», він заступник голови комітету з питань прав людини. До обрання в парламент був депутатом Луганської міськради.

Таким чином, Горбенко став четвертим депутатом Верховної Ради з тих, у кого або підтвердився коронавірус, або була підозра на COVID-19.

"Взагалі був на самоізоляції. У комітетах не був. На засіданні у вівторок був, але в масці. Переживаю за сім'ю", - повідомив Горбенко.

Нагадаємо, першим серед народних депутатів України на коронавірус захворів Сергій Шахов. Зараження у нього підтвердили 18 березня. Шахов літав до Женеви з 7 по 10 березня.

21 березня, Шахова госпіталізували до інфекційного відділення Олександрівської лікарні. У нардепа виявили незначну пневмонію.

Пізніше вірус виявили у його дружини.

Увечері 21 березня стало відомо, що зараження коронавірусом підтвердили у народного депутата з групи "Довіра" Сергія Вельможного. У зв'язку з цим Комітет охорони здоров'я щодо напрацювання законопроекту щодо запобігання Covid-19 у Верховній раді йде на карантин у зв'язку з тим, що Сергій Вельможний був присутній на робочих групах комітету.

На наступний день Вельможний повідомив, що новий тест на коронавірус показав негативний результат.

Крім того, коронавірус Covid-19 виявили у народного депутата від «Опозиційної платформи - за життя» Олександра Лукашева.

Нагадаємо, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса: «Безробіття і...».

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