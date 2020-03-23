В Міністерстві економіки уточнили список заборонених видів діяльності на час карантину через коронавірус

Уточнений список розмістив народний депутат України минулого скликання Олексій Мушак, пише Politeka.net.

Так, в перелік заборони входять такі види діяльності, як:

1. Театри, кінотеатри, музеї і інші розважальні та культурні заклади;

2. Проводити масові заходи, включаючи концерти, змагання та інше;

3. Робота спортивних клубів та фітнес-центрів;

4. Кафе та інші заклади (можлива тільки доставка і на винос);

5. Ринки (від продовольчих до господарських);

6. Робота ТРЦ, крім дозволеного спмску роздрібної торгівлі;

7. Роздрібна торгівля, крім тієї, яка вказана в списку.

8. Салони краси, манікюрні, сауни, масажні та інші подібні заклади також підпадають під обмеження.

На думку Мушака, ринки варто відкрити, адже в них ризики зараження такі ж, як у торговельних мережах.

Як зазначила заступник міністра економіки Світлана Панаіотіді, обмеження поки плануються на тому ж рівні, що і на сьогодні. Чиновниця наголосила, що продовжують працювати установи охорони здоров'я, промисловості, зв'язку, банки, мережі та інше.

До речі, вищевказаний пост Олексія Мушака зібрав понад 100 лайків за вісім годин і багато коментарів.

"Мережа супермаркетів "АТБ" оголосила про підвищення цін на продукти харчування через коронавірус. Подорожчали продукти так званого борщового набору, цукор, макаронні вироби, пшенична крупа, гречка, борошно, яйця", "Ну як би з ринку цей вірус і прийшов, а ти пропонуєш їх відкрити :-) Зрозуміло, що це інший ринок, але все одно - навряд чи люди на ринках в масках і з дезінфектором", "Це точно? Як то занадто добре щоб бути правдою)", "Якщо б ще заборонили стягнення орендної плати на час карантину у разі неможливості працювати бізнесу. Рішенням Кабміну було б ще. Я так розумію", "Та, ні, друже, на ринках люди в набагато більш тісному контакті, ніж в маркетах. Не варто їх відкривати", "Поки ресторани чесно закриті і терплять колосальні збитки, салони краси і мобільного зв'язку продовжують спокійно працювати і розносити інфекцію", - написали користувачі мережі.

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