Свідомість людей, що живуть в окупованих РФ Донбасі та Криму не піддається змінам

Таку думку висловила заслужена артистка України, актриса Ірма Вітовська в інтерв'ю Styler.

За її словами, ідеологічно змінити жителів окупованих територій неможливо, адже люди, що живуть на Донбасі знаходяться в зовсім іншій реальності - "руському світі".

"Це дуже складна тема. По-перше, ви не зміните цих людей ідеологічно. По-друге, деякі люди там знаходяться у страшній прострації, оскільки сподівалися і чекали, а надії все менше. А жити треба. Ось їх мені найбільше шкода", - розповіла Вітовська.

Таке положення справ актриса пояснює історичними особливостями регіонів. На думку Вітовської, ці люди змінять ідеологію тільки в ході комплексної зміни російської нації.

"Ті ж, хто вірить в іншу ціннісну історію, вони здебільшого є нащадками тих, кого сюди переселили. Тому для них це більш закономірно. Вони себе приєднують до іншої нації", - каже вона.

Також раніше повідомлялося, що заслужена артистка України, актриса Ірма Вітовська заявила, що проти того, щоб їздити в Росію заради так званої "дружби народів".

На її думку, представники інтелігенції, зокрема артисти, повинні мати свідому громадянську позицію, а не розповідати про "дружбу народів", коли в нашій країні відбувається війна через Російську Федерацію.

Нагадаємо, що Ірма Вітовська відмовилася від російської мови.

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