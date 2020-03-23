У центр Києва прибув поїзд з українцями, які відпочивали за кордоном – у деяких з них температура під 40
Як повідомляє Politeka, про це йдеться на сторінці «Київ Оперативний».
«Погана новина надійшла від перевіреного джерела з СБУ: Сьогодні в 15:45 на столичний залізничний вокзал прибув потяг з нашими громадянами з Риги (Латвія). На поточний момент з поїзда досі нікого не випускають, оскільки майже в кожному вагоні є люди з температурою під 40. Зараз на вищому рівні приймається рішення щодо подальших дій», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що користувачі мережі не стримували емоцій, коментуючи ситуацію.
Українців хочуть залишити без готівки, термінова заява НБУ: «Це торкнеться тих, хто...»
Курс валют після вихідних різко зміниться, НБУ вразив новими цифрами: що буде з доларом
Джей Ло показала подорослішалого сина, кадри розбурхали мережу: «Маленький серцеїд»
Екс-солістка "Серебро" без одягу й сорому прогулялася містом: "Не иожна ж так гаряче!"
«нехай хворих розвезуть по домівках депутатів!», «захворів сам – зарази поїзд», «країна – інкубатор», «Ну все правильно, Україна зараз у ролі инфекционого ізолятора. Звезуть всіх хворих з Європи сюди. Потім можна просити в замін скостити хоч частина боргу», «Боже, навіщо було його впускати і взагалі відправляти?», «я в шоці. Що діється», - пишуть вони.
До цього ми писали,що працівники екстреної медичної допомоги не зможуть зробити українцям тест на коронавірус COVID-19. Про це поінформувала прес-служба МОЗ.
Відомо, що українцям в разі підозри коронавіруса COVID-19 тести будуть робити лише в певних медичних установах.
Як підкреслили у профільному відомстві, тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для санітарної сортування". Тобто, медики повинні зробити пацієнтові відразу два тести: один на грип, експрес-тест — на коронавірус.
Нагадаємо, що названий епіцентр коронавіруса в Україні, нові міста під ударом.
Як повідомляла Politeka, доктор Комаровський попередив українців про наслідки епідемії: "Рятувати буде нікому, якщо...".
Також Politeka писала, що українців приголомшили подробицями про крах економіки після карантину: "Навіть не сподівайтеся...".