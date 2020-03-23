Доктор Євген Комаровський потрапив у скандал через появу на російському каналі

Відомий український лікар в останні дні активно коментує ситуацію з пандемією коронавірусу і дає свої роз'яснення щодо того, що відбувається. Однак, як з'ясувалося, робить він це не тільки в Україні, передає Politeka.

Так, російський опозиційний телеканал «Дощ» анонсував появу Комаровського у своїй програмі 24 березня. Ця новина викликала ажіотаж у мережі, так як багатьох насторожила поява Комаровського на російському телебаченні.

«Друзі, в цей раз ефір «Ще не вечір» відбудеться у вівторок, о 21:00. У нас в гостях Євген Комаровський. Ми чекаємо на ваші запитання — залишайте їх у коментарях до цього запису і надсилайте в чат в прямому ефірі!», - йдеться в публікації «Дощу».

У свою чергу, користувачі почали засуджувати лікаря за обговорення теми коронавірусу на всіх можливих майданчиках, в тому числі і російських.

«він тепер на всіх каналах тб, у всіх пострадянських країнах, дуже великий фахівець причому з усіх питань, що новий Алан Чумак, шоу мен», «Це типу Малишева для світлоликих?», «Ще один облизуватель огірків і пихатель їх в задній прохід – врачишка», - пишуть користувачі.

Раніше Комаровський розповів, коли українці зможуть повернутися до нормального життя після пандемії коронавіруса. За його словами, країна зможе перестати дотримуватися і почати жити по-людськи лише через 28 днів після не буде зафіксовано жодного нового випадку захворювання.

"Більшість епідеміологів сходяться в думці про те, що розслабиться можна буде тоді, коли протягом 28 днів поспіль у країні не буде виявлено нових випадків захворювання", – заявив він.

При цьому лікар уточнив, що ситуація повинна стабілізуватися і навколо України.

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