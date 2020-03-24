Нові заходи вводяться для посилення захисту на час карантину

В умовах карантину відома в Україні мережа супермаркетів заявила про нові правила

Так, на дверях магазинів "АТБ-Маркет" з'явилися оголошення, що з вівторка, 24 березня, щодня буде відведена одна година, коли будуть обслуговуватися тільки пенсіонери або люди з інвалідністю. Час такого вибіркового обслуговування - з 9 до 10 годин.

Оголошення свідчить, що робиться це з метою "забезпечення додаткового захисту". Адміністрація "АТБ" закликала українців поставитися до нововведення з розумінням.

Раніше ми повідомляли, з початком карантину спостерігається підвищений попит на деякі продукти і товари (крупи, вода, туалетний папір). Тому з 18 березня в супермаркетах встановили обмеження.

Пиво, вода і напої, які продаються в пластикових пляшках, будуть відпускатися у кількості не більше 12 одиниць в одні руки. Всі інші товари продаватимуться в кількості не більше 5 штук в одні руки.

«Ці заходи вимушені і спрямовані на боротьбу зі спекулянтами. Піклуючись про клієнтів, компанія «АТБ-Маркет» боролася і буде боротися із штучним ажіотажем на продукти першої необхідності», - йдеться в повідомленні прес-служби мережі супермаркетів.

Незважаючи на прохання влади, по можливості відмовитися від виходів на вулицю, українці все ж регулярно відвідують супермаркети. Іноді занепокоєні мешканці доходять до абсурду - намагаючись натягнути на себе все, що потрапляє під руку з метою нібито захисту від коронавіруса.

Так, в харківських маркетах були помічені такі унікуми: у маленькому магазинчику в місті Лозова і покупець, і навіть продавщиця виділилися "масками". У мережі з'явилося фото, на якому у першого - целофановий пакет на голові, а у другої - коробка з прорізом для очей.

Також в мережі сміються над фото, зробленому в одному з "АТБ" Харкова. У покупця на обличчі протигаз: «Дивні люди з'являються...».

«Люди бояться, і нічого в цьому дивного немає», «В АТБ в наслідок останніх подій треба заходити в Балаклавах!», – коментують знімок.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

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