Ціни на деякі овочі з борщового набору виявилися нижче, ніж у минулому році, - не вплинув навіть карантин через COVID-19

Експерти з shuvar.com показали нинішні цінники, здивувавши українців, пише "Сегодня". Так, буряк на оптових ринках рік тому коштував в півтора рази дорожче, ніж зараз – 7,2 грн і 5 грн відповідно.

Білокачанна капуста і цибуля взагалі рвуть всі шаблони. Якщо в минулому році оптова ціна на капусту була 18 грн., на сьогодні - всього 4 грн. Зелена цибуля в 2019 в цей час коштувала 162 грн за кілограм, а нині - 37,5 грн і продовжує дешевшати.

Також вражають ціни на моркву - 7 і 4 грн. за кілограм відповідно, пекінську капусту - 18,5 і 12,3 грн., червонокачанну капусту - 14,5 і 10 грн.

Але святкувати рано. Зниження закупівельних цін не торкнулося таких овочів та фруктів:

картопля - 8,5 грн. на сьогодні і 5 грн торік

гарбуз - 15 і 9,5 грн.

яблука - 8-12 і 3,5-6 грн.

Крім того підскочили ціни на продукти, які медики рекомендують вживати при ГРВІ.

На початку карантину, тобто 12 березня, ціна на лимон в середньому становила 44 грн. за кілограм (в 2019 – 34,5 грн). А станом на 19 березня ціна закупівлі лимонів зросла вже до 61,5 грн. Тобто подорожчання за тиждень склало 50%.

На початок березня середня оптова ціна часнику становила 58,6 грн. за кг, тоді як в 2019 була 42,5 грн. Однак до кінця місяця ціна закупівлі зросла ще більше - до 95 грн. Чи зупиниться на цьому?

Раніше ми повідомляли, українців обурив раптовий стрибок цін на гречку. До карантину в Україні кілограм цієї крупи коштував близько 25 грн. Зараз вже 33 грн.

Ситуацію активно коментують у мережі: "Ось такі справи, друзі. А всього лише пару днів назад, вона коштувала... 25 ГРИВЕНЬ"; "Які 25? 18 гривень.", "Перестаньте купувати піддонами ціна відразу впаде!" "Кому вірус, а кому прибуток", "То дрібна по 25 була, а це велика", "Побільше гребіть то вона буде і по 70 грн".

Також ми писали, через карантин з українських прилавків можуть поступово зникнути імпортні товари. Щоправда, за словами голови Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, куди більшою небезпекою для українців, ніж зникнення з прилавків імпортних продуктів, стане гостра проблема нестачі коштів - адже багато хто пішов на карантин за свій рахунок.

Нагадаємо, українцям розповіли, як зберегти свої гроші в кризу: "саме час витратити на...".

Як повідомляла Politeka, вартість гречки досягла непристойній суми, кадри: "Пару днів тому коштувала 25 гривень"