У Міністерстві освіти України розробляють кілька сценаріїв розвитку подій з приводу карантину через COVID-19

Проте з упевненістю заявили, що зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) цього року обов'язково відбудеться. Про це пише заступник голови Міністерства освіти Єгор Стадний у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

"МОН та УЦОЯО відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО, ЄВІ, ЕФВВ при різних варіантах розвитку подій. Нагадую, що ЗНО - це логістично одна з наймасштабніших операцій в країні, тому ми ретельно продумуємо кожну її складову. Вже на цьому тижні ми повідомимо деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання", - зазначив Стадний.

Також чиновник нагадав випускникам про важливість підготовки до ЄДІ.

Раніше повідомлялося, пробне ЗНО-2020 перенесли з березня на 4 і 11 квітня через карантин.

Українці активно коментують ситуацію під постом міністра:

"Дякуємо за комунікацію!!!Цікаво лише ,чи можливе проведення ЗНО,у звичному форматі,при розгортанні спалаху covid 19?"

"Дякую за інфу, батьки нервують"

"Давайте вже мислити логічно. Карантин не закінчиться 3 квітня. І 3 травня теж швидше за все. Переносіть зно та вступну кампанію"

"Навіщо давати такі надії, якщо реально цього не буде? Чому не сказати відверто, що не вдасться в тому вигляді, як було минулі роки?"

Продовження карантину - тема, яка хвилює в даний час всіх українців, а особливо батьків школярів.

Спираючись на досвід інших країн, можна припустити, що карантин буде продовжено. Так, Іванна Коберник, співзасновник ГО "Смарт освіта", прокоментувала ситуацію у ЗМІ:

"Моє відчуття, засноване на тому, як ситуація розвивається в інших країнах - карантин триватиме як мінімум до початку травня. Цьому є кілька причин: 18 квітня - Пасха, свято, на яке сім'ї збираються разом. Потім через тиждень - Проводи: сім'ї йдуть на кладовище. Ну і 1 травня. Ці свята - ризик прискорити експоненціальне збільшення кількості інфікованих", - поділилася своєю думкою Коберник.

Експерт додала, що вже зараз слід готуватися до тривалого дистанційного навчання.

Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.

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