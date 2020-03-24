Нове дослідження про лікування коронавіруса показало неймовірні результати

Як повідомляє Politeka.net, український доктор Роман Глущенко, працюючий в Іспанії, на своєму Телеграм-каналі Dr. Roman Glushchenko заявив, що нове дослідження підтвердило ефективність комбінації препаратів при лікуванні коронавіруса.

За даними, які надав лікар, гідроксихлорохін показав відмінні результати при важких клінічних формах Covid-19, а в новому французькому дослідженні використовували додатково антибіотик азитроміцин.

"Неймовірно, але через 6 днів після зараження 100% пацієнтів, що приймали комбінацію гідроксихлорохіна і азитроміцину, одужали. При цьому серед приймавших виключно гідроксихлорохін показник склав 57,1%. А серед тих, хто не приймав жодних ліків, тільки 12,5% позбавилися від вірусу за той же період", - йдеться в повідомленні Глущенко.

У ньому також сказано, що така ефективність пов'язана в першу чергу з низькою резистентністю азитроміцину, що створює несприятливе середовище для існування вірусу. Препарат доступний, але будь-яке дослідження потребує більше часу, а також додаткових перевірок.

Також Глущенко зазначив, що є перспектива і в інших препаратів і їх комбінаціях. Він попередив, що з такими препаратами не можна жартувати, тому їх можна використовувати лише по рекомендації лікаря.

"Це дослідження може змінити розклад сил у боротьбі з Covid-19 в нашу користь", - резюмував лікар.

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