У багатьох регіонах погода буде сонячною, але є нюанси

Погода в Україні в найближчі дні буде сухою і переважно сонячною

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Безхмарною погодою й відсутністю осадкою українці зобов'язані антициклону Юргену.

«Як показують прогностичні метеокарти, хмарно і сиро буде на північно-заході Європи, Великобританія, і то не вся, Швеція, Норвегія, навколо і поблизу Тунісу, на Балканах. Малоактивний атмосферний фронт трохи зачепить нашу південну частину, проте максимум - збільшенням хмарності, про якісь істотні опади не йде», - зазначила синоптик.

У середу, 25 березня, в Україні повсюдно буде суха погода

Півночі-східний вітер очікується помірний, лише у південній частині пориви можуть досягати штормових.

Температура повітря найближчої вночі очікується -1-7 градусів, завтра вдень вже трохи тепліше, + 3 + 8, на півдні до +11 градусів.

У Києві 25-го березня буде сухо, сонячно, вночі з морозом, десь в межах -3 градусів, вдень потеплішає до +6 градусів.

У подальшому температура повітря піде вгору і вихідні вона досягне + 11 + 17 градусів.

Згідно з прогнозом, сонячна погода в Україні затримається.

Раніше повідомлялося, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Про це розповіла голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Нагадаємо, що "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".

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