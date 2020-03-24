Ситуація залежить від зусиль по протидії COVID-19 у країні

Може бути і 200 тисяч, і 1 мільйон заражених - такі цифри навів головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, спираючись на результати математичного розрахунку.

"Ми можемо говорити про велику кількість: ми можемо говорити і про 200 тисяч, і про мільйони людей, які можуть захворіти. Але це все буде залежати від того, як ми будемо виконувати профілактичні заходи. Якщо ми будемо виконувати профілактичні заходи, то кількість хворих у нас буде набагато менше, ніж у розрахунках", – пояснив главсанврач.

Ляшко зазначив, що в Китаї також прогнозували величезне число заражених – кілька десятків мільйонів випадків.

"Але впровадження жорстких карантинних заходів дозволило зупинитися на цифрі в 80 тисяч. Це якраз і є той позитивний момент, який показує, що впровадження превентивних заходів дає свій результат", – підкреслив Ляшко.

Згідно світової статистики ВООЗ, в Україні за станом на 24 березня, зафіксовано 97 випадків COVID-19 (на сайті МОЗ досі йдеться про 84-х заражених).

Раніше ми повідомляли, на думку професора, лікаря-інфекціоніста Сергія Крамарєва, в Україні пік коронавіруса ще не настав. Більш точний прогноз експерт не може дати, так як невідома реальна картина з хворими через брак тестів.

"Все залежить від того, коли закінчать до нас привозити евакуйованих українців з інших країн. Ось коли їх доставлять, з цього моменту має пройти два тижні. І ми зрозуміємо, скільки у нас насправді заражених, - зазначив Крамарєв, додавши, що якщо в Європі пандемія піде на спад, і у нас вона сильно розвиватися не буде, - "Тоді, думаю, карантин може закінчитися і в другій половині квітня".

Також ми повідомляли, китайські учені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є для COVID-19 згубною.

Нагадаємо, що українців попередили, чим небезпечний карантин через коронавіруса: «Безробіття і...».

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