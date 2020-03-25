Карантин на всій території України продовжили на 30 днів

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабінету Міністрів в середу, 25 березня.

Зазначається, що рішення обумовлене тим, що випадки захворювання на COVID-19 вже виявлені в 13 областях та місті Києві.

Таким чином, карантин і режим надзвичайної ситуації в Україні буде діяти до 24 квітня. З можливістю продовження.

Додатково до цього рішення Кабмін постановив:

належним чином облаштувати КПП в зонах надзвичайної ситуації з обов’язковим санітарним оглядом громадян та пропуском лише після медичного огляду осіб та дезінфекції транспортних засобів;

залучити до роботи на цих пунктах працівників та технічні засоби МОЗ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, Держпроспоживслужби;

усі приміщення, дороги та тротуари мають проходити ретельну дезінфекцію;

надавати допомогу малозахищеним верствам населення із залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Зазначимо, на час карантину через COVID-19 українців чекають деякі послаблення.

Так, з 17 березня банківським установам заборонено стягувати будь-які штрафи на період карантину. Також українці можуть не оплачувати іпотеку в цей період.

З 1 березня по 30 квітня 2020 року в разі прострочення виплат банкам забороняється нараховувати штрафи і підвищувати процентні ставки. Це поширюється на усі споживчі кредити, які видають банки і фінансові компанії.

Крім того, припиняється стягнення штрафів за прострочену оплату комунальних послуг, однак це не означає, що можна не платити взагалі.

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