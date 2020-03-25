Школярам, можливо, доведеться наздоганяти пропущені дні під час карантину

Про це пише тематичне видання Педагогічна преса.

В Міносвіти, зокрема, не виключають продовження навчального року в Україні, оскільки сьогодні, 25 березня, Кабмін запровадив режим НС та продовжив карантин.

Відповідно до законодавства, тривалість навчального року може бути продовжена через епідеміологічну ситуацію в Україні та карантин.

«Частиною третьою статті 10 Закону встановлено, що освітній процес у закладах загальної середньої освіти завершується не пізніше 1 липня. Якщо у згідно з епідеміологічною ситуацією в Україні термін дії карантину буде змінено, фактична тривалість навчального року може бути продовжена», — сказано в повідомленні.

У статті також сказано, що освітній процес, якщо буде продовжено навчальний рік, буде включати в себе аналіз виконання програм урахуванням фактично вироблених навчальних занять (в тому числі дистанційно) і результатів навчання учнів, отриманих під час карантину.

«У багатьох закладах загальної середньої освіти весняні канікули заплановані з 23 по 29 березня 2020 року. Пропонуємо структуру навчального року, визначену установою загальної середньої освіти, залишати незмінною», — сказано в листі Міністерства освіти.

Відомство також закликає не перевантажувати учнів домашніми завданнями і дати можливість педагогічним працівникам у плановому режимі підготуватися до подальшої дистанційної роботи.

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