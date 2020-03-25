Стало відомо, коли ж пандемія коронавіруса піде на спад і подарує людям хоч невеликий перепочинок

Блискавичне поширення коронавіруса турбує людей по всьому світу. Інтернет і соціальні мережі повні найдикіших чуток про те, коли ж нарешті людство зможе подолати його.

Авторитетний вірусолог і доктор наук Алла Мироненко розповіла в інтерв'ю журналу НВ, коли може відбутися спад пандемії коронавіруса.

За словами експерта, коронавірус Covid-19 мало вивчений, але, принаймні, відомо, що будь-яка інфекція, якою можна заразитися природним шляхом або через повітря, з'їдені продукти, комах, - має свою сезонність. Тому доктор Мироненко висловила надію, що коронавірус також має свою сезонність.

"Є велика надія на те, що влітку буде перепочинок, оскільки COVID-19 — це респіраторна інфекція. Влітку будуть випадки, яких, звичайно, не виключити, тому що вірус новий, але масовості не буде. Важливо пам'ятати, що карантин не дає імунітету. Імунітет можна отримати двома шляхами - перехворіти і одужати або отримати вакцину. Але вакцинацію робити поки що нічим", - припустила вірусолог.

Крім того, Алла Мироненко розповіла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться на початковому етапі коронавіруса, адже будь-яка епідемія має закономірність: підйом, пік і спад. Україні до спаду ще далеко. Але є надія, що він настане влітку. Хоча лікар попередила, що навіть у цьому випадку раслабляться рано, адже коронавірус повернеться.

Нагадаємо, що названо епіцентр коронавірусу в Україні, нові міста під ударом.

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