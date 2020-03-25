25 березня Кабмін продовжив карантин через коронавірус, а одночасно з цим призначив українцям нові субсидії і підвищив старі. Та грошовий бонус отримають не всі.

Про нововведення під час засідання уряду розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, Кабінет міністрів прийняв постанову, яка вводить спрощену процедуру отримання житлових субсидій.

В 2020 році практично весь світ вразила епідемія коронавіруса SARS-CoV2. Вона спалахнула в Китаї і за лічені місяці охопила понад ста країн. Після перших підтверджених випадків в Україні вирішили прийняти екстрені заходи, щоб запобігти поширенню хвороби.

З 12 березня по всій Україні ввели карантин до 3 квітня, а незабаром продовжили до 24 квітня. 25 березня по всій країні запровадили режим надзвичайної ситуації. На цей період влада заборонила працювати практично всім установам, включаючи торгові центри, магазини, спортзали, закладам громадського харчування.

Українці, які не змогли перейти на віддалений режим, просто втратили роботу. А ті, що продовжують працювати вдома, змушені доплачувати за комунальні послуги. На щастя, Кабмін готує для них компенсацію.

Субсидія для безробітних: кому належить і як оформити

Згідно з заявою Дениса Шмигаля, під час карантину в Україні буде простіше отримати субсидію громадянам, які втратили роботу через запровадження обмежень. Для цього безробітним необхідно пройти реєстрацію в державній службі зайнятості. Необов'язково йти в найближчий Центр, хоча вони і продовжують працювати – зареєструвати свій статус можна і онлайн. Пропонуємо докладну інструкцію.

Поки зберігається високий ризик зараження коронавірусом в Україні, центри зайнятості почали обслуговувати клієнтів віддалено. Зв'язатися з фахівцями, можна за телефоном або електронною поштою. Для реєстрації достатньо відсканувати документи і відправити копії на електронну адресу районного відділення.

На жаль, у 2020 році не у всіх є можливість вийти в мережу, так і сканер не в кожного знайдеться. Якщо немає можливості вислати файли мережею – можна роздрукувати документи, запакувати копії в конверт і кинути його в поштову скриньку на вході в районний Центр зайнятості.

Документи, необхідні для реєстрації:

паспорт;

індивідуальний податковий номер;

трудова книжка, договір або інший документ, що підтверджує звільнення з колишнього місця роботи;

документ про отримання освіти;

військовий квиток або посвідчення учасника бойових дій;

громадянам з інвалідністю — копія довідки МСЕК з рекомендаціями про працю та програмою реабілітації;

заяву про надання статусу безробітного;

заяву з проханням призначити грошову допомогу.

Судячи з цього списку, декларацію для отримання субсидії під час карантину заповнювати не потрібно – це суттєва поблажка для безробітного. Грошову допомогу теж обіцяють справно виплачувати згідно із законом. Більш того, від виплати буде залежати, яка сума субсидії належить безробітному.

Бажаючі отримати субсидію повинні також вказати свій номер телефону, щоб співробітники держслужби могли зв'язатися з ними. Самостійно можна зателефонувати в Центр зайнятості, скориставшись телефоном, вказаним на сайті або на офіційній сторінці відомства в Facebook.

Важлива інформація: всі відвідування, призначені на період карантину, переносяться на невизначений час. У тому числі: семінари і групові зборів для зареєстрованих. За пропуски нікого карати не будуть. Головне, постійно залишатися на зв'язку з кар'єрним радником, який зобов'язаний повідомляти про всі зміни. Якщо дзвінка довго немає – краще набрати самостійно.

Що буде з іншими субсидіями

Своєю постановою Кабінет міністрів забороняє позбавляти українців житлових субсидій, поки не закінчиться карантин. За дотриманням мораторію доручено стежити головам облдержадміністрацій.

Під час обмежень за коронавіруса уряд на 50% відсотків підвищив комунальні нормативи на споживання, адже люди вимушено перебувають вдома. А значить, з-за карантину витрачають більше води, газу, електроенергії і так далі. За словами прем'єра, це буде враховуватися при розрахунку нових субсидій.

Крім того, Кабмін буде додатково компенсувати витрати на комуналку, поки триває карантин. Сім'ї, які вже оформили субсидію, отримають в середньому на 300 гривень більше, ніж нараховують зараз. Як зазначив Денис Шмигаль, нововведення запрацюють, як тільки народні депутати ухвалять у Верховній Раді закон про Стабілізаційний фонд.

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