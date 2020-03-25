В найближчі дні погода в Україні заспокоїться і стане «м'якше»

Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що нашу країну накриє антициклон Юрген, який принесе з собою ясну і сонячну погоду без екстремальних «сюрпризів». На час дії цього циклону по всій Україні опадів не очікується.

Вітер буде північно-східним, помірним, а на півдні – сильним.

У четвер, 26 березня, нічні температури підвищаться, однак подекуди збережуться невеликі «мінуси». Вдень температура підвищиться до позначок +7…+13 градусів.

У Києві 26 березня буде сухо і сонячно. Вночі температура опуститься до -2 градусів, а вдень підніметься до +10. У п'ятницю та вихідні температура продовжить поступово зростати до +16 градусів.

Втім, тепло в Україні протримається недовго. Так, Діденко попереджає про те, що вже 31 березня в країну прийде нове похолодання з дощами і, можливо, навіть мокрим снігом.

« Весна думає, що ми ж скучаємо сильно по хатах, то дай, думає, вріжу їм іншу картинку за вікном чи мігренню відволічу від мрійливих думок про те, як би оце було б добре проїхатися у переповненій маршрутці, попередавати за проїзд, потримати на плечі чийсь лікоть у метро чи постояти у когось каблуком на нозі», - з іронією зазначила синоптик.

Втім, вона закликала українців дотримуватися карантину і побажала всім здоров'я.

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