В найближчі дні погода в Україні заспокоїться і стане «м'якше»
Як повідомляє Politeka, про це на своїй сторінці у Фейсбук написала синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що нашу країну накриє антициклон Юрген, який принесе з собою ясну і сонячну погоду без екстремальних «сюрпризів». На час дії цього циклону по всій Україні опадів не очікується.
Вітер буде північно-східним, помірним, а на півдні – сильним.
У четвер, 26 березня, нічні температури підвищаться, однак подекуди збережуться невеликі «мінуси». Вдень температура підвищиться до позначок +7…+13 градусів.
Хантавирус забрав життя чоловіка в Китаї: медики зробили важливу заяву, «діяти потрібно дуже швидко»
Російська Кардашьян ледве втиснула пишні багатства в обтягуючий одяг: «вид ззаду заворожує»
Археологи знайшли стародавню військову базу, деталі вражають: "Більше 1000 років тому..."
Зірка фільмів «Квартал 95» забула про сором і показала ідеальне тіло з усіх ракурсів: «Нереальна»
У Києві 26 березня буде сухо і сонячно. Вночі температура опуститься до -2 градусів, а вдень підніметься до +10. У п'ятницю та вихідні температура продовжить поступово зростати до +16 градусів.
Втім, тепло в Україні протримається недовго. Так, Діденко попереджає про те, що вже 31 березня в країну прийде нове похолодання з дощами і, можливо, навіть мокрим снігом.
« Весна думає, що ми ж скучаємо сильно по хатах, то дай, думає, вріжу їм іншу картинку за вікном чи мігренню відволічу від мрійливих думок про те, як би оце було б добре проїхатися у переповненій маршрутці, попередавати за проїзд, потримати на плечі чийсь лікоть у метро чи постояти у когось каблуком на нозі», - з іронією зазначила синоптик.
Втім, вона закликала українців дотримуватися карантину і побажала всім здоров'я.
Нагадаємо, погода влітку здивує: українців попередили про небезпечні аномалії.
Як повідомляла Politeka, погода не пошкодує українців, синоптики попередили про небезпеку.
Також Politeka писала, що погода розірве Україну, кому не пощастить більше за всіх.