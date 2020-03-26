В Україні всього за добу число заражених коронавірусом збільшилося на 32 людини. Також з'явилася нова жертва захворювання

За останніми даними МОЗ, в Україні офіційно підтверджено 145 випадків зараження вірусом COVID-19. З них за 24 березня було підтверджено 32 випадки. Хвороба дісталася до нових областей: Вінницької, Луганської та Херсонської. Найбільше число заражених налічується в Івано-Франківській (16), Чернівецькій (38) та Київській (24) областях, а також у самому Києві (34).

Також в Україні зросло число жертв вірусу. Так, 25 березня в Сумській області від коронавірусу померла 76-річна жінка з села Козацьке Конотопського району. Пацієнтка перебувала в реанімації і була підключена до апарату штучної вентиляції легенів. Всього в Україні налічується п'ять летальних випадків захворювання.

25 березня уряд прийняв ряд важливих рішень у зв'язку з пандемією коронавіруса. Зокрема, було вирішено продовжити карантин до 26 квітня, а також ввести режим надзвичайної ситуації по всій Україні. З'явилися повідомлення про те, що влада хоче найближчим часом посилити умови карантину. Зокрема, вона може обмежити свободу пересування українців для профілактики зараження.

Число заражених коронавірусом у всьому світі перевалило за 460 тисяч. Від вірусу померли 20 843 людини, а одужали 113 799.

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