Вітчизняні селебрітіс у соціальній рекламі розповіли батькам, як пережити карантин, і нарвалися на критику

Їх поради мають мало спільного з реальним життям більшості українських сімей, пише блогер Татуся Бо, радник «Демократичної Сокири» з питань освіти.

Так, перша леді Олена Зеленська закликала навчити дітей мити руки.

"Вибачте, але це виглядає ніби повсталі з позолочених унітазів виходять такі і," дорогі папуаси, сядьте в рядок, зараз ми вас навчимо НЕ втирати морду скальпом сусіда ". Я розумію важливість повсякчасного і правильного миття рук, але реально хіба це головне зараз? ", - дивується автор.

Телеведуча Маша Єфросиніна зробила акцент на необхідності займатися спортом і правильно харчуватися.

"До цих негараздів правильного харчування у мене питань немає. А ось при згадці про заняття спортом я заіржала. У моєї подруги двоє дітей і квартира 38 квадратів, і дві роботи - розкажіть йї про заняття спортом. Там хіба постояти солдатиком можна. І в подібних умовах у нас живе дуже багато сімей ".

Але найбільше матір двох дітей, один з яких зовсім малюк, інша – учениця початкової школи, вразила телеведуча Катя Осадча, котра нагадала, що карантин – це не канікули, і закликала створити вдома кращу школу. Адже, мовляв, де ще «дитина може гладити кота під час уроків?!».

За словами блогера, після таких слів вона згадала про десятки подруг по Фейсбуку, які показали всі переваги дистанційного навчання та умови карантину.

«А тепер уявіть: мама працює, у неї навіть не карантин - у неї віддалена робота, у тата теж віддалена робота. А вдома шестикласник і першокласник. І одного треба кіно, іншому футбол, у тата важливі переговори, у мами важливий мітинг. Адже роботу їм, ту роботу, з якої сплачуються податки, в тому числі і на таку гі*носоціалку, ніхто не відміняв. Ви пробували проводити одночасно урок хімії та письма? Ні? Запитайте у моєї подруги, вона розповість. Я можу розповісти, як вчити першокласницю вирішенню завдань, працюючи, забавляючи малечу і готуючи їсти», – пише Татуся Бо.

Вона вказує на очевидний факт: українські школи і вчителі виявилися зовсім не готові до дистанційного навчання. Більшість педагогів обмежилися фото листочка з зазначеними домашніми завданнями в вайбері. Ситуація ускладнюється якістю підручників, в яких формулювання іноді вводять в ступор навіть дорослих.

І на тлі цього мажорні слова з телеекрану звучать, як знущання, для переважної більшості батьків, які в своїх маленьких квартирах «працюють на двох роботах, організовують правильне і здорове харчування і проводять урок письма та хімії одночасно».

«Вирубіть свій менторський тон, знімайте нахрін свої білі пальто. Хочете допомогти? Навчіть вчительку робити онлайн уроки замість постингу дебільних листівок в вайбер-чаті. Допоможіть у розробці розумної онлайн-платформи для дистанційного навчання. Подаруйте гаджети для навчання тим, у кого технічний прогрес не сягнув далі нокії 3310. Або хоча б запишіть цікаві відеолекції з хімії або з письма», – закликає автор.

⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! ⚠️‼️👩‍👧‍👦 Мами закликають: карантин - це не канікули! Подбайте про безпеку своїх дітей, поясніть прості правила та забезпечте комфортне навчання вдома. А якщо бачите тривогу в маленьких очах, обов’язково поговоріть зі своєю дитиною. Будьте правильним прикладом для своїх дітей. #ПростіРечіРятуютьЖиття Олена Зеленська Маша Ефросинина. Моя Жизнь Gepostet von Міністерство охорони здоров'я України am Sonntag, 22. März 2020

Нагадаємо, що буде з навчанням в школі через продовження карантину.

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