Долар і євро знову підскочили в ціні, НБУ вразив новими цифрами: що буде з гривнею

Курс валют в Україні 27 березня неприємно здивує всіх, долар і євро буквально знищать гривню.

Так, національний регулятор встановив вартість ста доларів на рівні 2813,81 гривень (+18,29).

А ось згідно з прогнозом за курсом євро, ситуація буде виглядати ще гірше: за сто банкнот доведеться віддати 3086,33 гривні (+59,62).

Крім того, в Національному банку стверджують, що до полудня попереднього дня, 26 березня, курс долара становив 28,1107 за один американський «вічнозелений».

Карантин посилили ще більше, Зеленський пішов на крайності: "Закрити всі..."

Загроза поширення коронавіруса змусила владу піти на крайні заходи і посилити обмеження.

Про це громадянам розповів президент Володимир Зеленський під час нового відеозвернення.

«До кінця п'ятниці, 27 березня, буде закрито державний кордон та припинені всі пасажирські перевезення. Два тижні тому я закликав громадян терміново повернутися в Україну. Більшість зробила це самостійно. Інших - а це понад 80 тисяч - ми повернули додому літаками, поїздами і автобусами...», - зазначив він.

Коронавірус не забере стільки життів в Україні, як в Італії, однак його економічні наслідки загрожують стати катастрофічними

За словами астролога Влада Росса, який раніше передбачив президентство Володимира Зеленського, епідемія піде на спад після 25 квітня, коли розгорнеться Плутон, керуючий пандеміями і такими масштабними процесами.

"найбільша кількість смертей від коронавіруса в світі ми будемо спостерігати в першу декаду квітня, а після розвороту Плутона, тобто після 25 квітня, в травні, коронавірус поступово зійде нанівець", – прогнозує Влад Росс.

При цьому він додав, що якщо карантин не припиниться після Великодня, то наслідки для економіки будуть катастрофічними.

"В перший же тиждень після Великодня обмеження знімуть. Адже якщо карантин продовжено на травень, то буде повний пипец економіці України. Вона і так впаде на 5-10%, а, якщо карантин затягнеться аж до літа, то багато бізнесів просто не зможуть відновитися після простою», - заявив він.

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