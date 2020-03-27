спиртовий Дезінфікуючий розчин здатний деактивувати коронавірус



Як передає Politeka.net, про це розповіла мікробіолога і вірусолог Надії Жолобак в інтерв'ю на Ukrlife.tv. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За її словами, такий ефект можливий із-за того, що на поверхні вірусу присутня ліпідна оболонка і будь жиро розчиняють речовина буде його вимкнути.

Також вона зазначила, що вірус досить чутливий до інтерферону.

"виділення у міжклітинний простір і його контакт з неінфікованими клітинами приводить їх у стан стійкості до інфікування. Якщо ми наносимо інтерферон на слизову, то клітини є не чутливими до дії вірусу. Це один із способів запобігання захворювання. Це захист на 3-4 години", - заявила вона.

Мікробіолог підкреслила, що коронавірус COVID-19 не проникає через шкіру, а тільки через слизові оболонки.

Цинкоутримуючий вітаміни, за її словами, також можуть допомогти в боротьбі з коронавірусом.

"Препарати цинку зараз досить популярні. Їх намагаються активно вводити в багато протоколи. Наявність цинку забезпечує регуляторну нормалізацію внутрішньоклітинних процесів", - пояснила мікробіолог.

Нагадаємо, на сайті my.ua (підшиваємо посилання https://my.ua/coronavirus) можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Раніше доктор Євген Комаровський назвав продукти, якими варто запастися на період карантину.

За його словами, у списку повинні бути продукти, продукти, які дозволять вам не виходити з будинку або не ходити по супермаркетах хоча б 2-3 тижні. Також, це можуть бути довгограючі овочі і фрукти.

Нагадаємо, що стало відомо, як коронавірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, коронавірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

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