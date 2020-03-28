Стало відомо, як українці зможуть потрапити додому після закриття кордонів

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба МЗС України.

Варто відзначити, що вже сьогодні опівночі були закриті кордони. В МЗС порадили українцям, які залишилися за кордоном, звертатися до посольства, щоб можна було продовжити візи або вирішити інші питання.

Але дипломати заспокоїли українців і заявили, що громадяни зможуть повернутися в Україну додому пішки через пункти пропуску, де це буде дозволено.

Якщо у громадян були заброньовані авіаквитки на березень, то для повернення коштів їм необхідно звернутися в авіакомпанії.

А всі громадяни України, які повернулися додому протягом останнього тижня, зобов'язані дотримуватися режиму самоізоляції на протязі 14 днів.

Також в мережі з'явилася інформація, що на пункті пропуску Гребенне – Рава Руська польські прикордонники пропускають всіх безкоштовно, а на українській стороні нібито "здирають гроші".

Про це Facebook написав поляк Томаш Баарт. Він заявив, що польські офіцери організували можливість переходу кордону пішки, але тільки до українського шлагбаума.

Але потім потрапити на українську територію не так і просто: нібито потрібно заплатити від 30 до 50 злотих з людини за перевезення від нейтральної зони до воріт.

В прес-службі Західного регіонального управління ДПСУ заявили, що для перетину державного кордону дійсно були організовані автобуси, але ніяких грошей платити не потрібно громадянам.

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