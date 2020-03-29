В Україні з'явилася серйозна проблема з лікуванням пандемії коронавіруса

Як повідомляє Politeka.net лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню короновіруса Ольга Голубовська, записала звернення до українців, в якому повідомила, що в Україні на даний момент немає документа, який би дозволив лікарям призначати пацієнтам з коронавірусом препарати для їх лікування (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).

Така ситуація чревата дуже сумними і тяжкими наслідками. За її словами, питання внутрішньодержавних протоколів МОЗ із лікування пацієнтів з вірусом підіймалося вже кілька разів. При цьому, воно досі залишається не вирішеним.

"Хочу сказати, що це - тільки початок, і всі чудово розуміють, що дев'ятий вал у нас попереду. На жаль, у нас немає документа на рівні держави, який дозволив би використовувати ті препарати, які не мають чіткої доказової бази, і вони не можуть її мати зі зрозумілих причин, і ми не можемо використовувати ці препарати у клініці", - зазначила лікар.

Лікар звернулася до української влади, зазначивши, що кількість пацієнтів стрімко збільшується, а наявність протоколів Моз допоможе зменшити кількість критичних хворих.

"Коли пішов вал пацієнтів – нам потрібен документ, де ми повинні призначати ті методи лікування, які є в світі, де зараз проходять цю проблему, або вже пройшли цю проблему, і показали свою ефективність. Щоб запобігти важкої форми захворювання, критичний стан пацієнтів і зменшити кількість тих хворих, яким знадобиться, в тому числі і ШВЛ", - забила тривогу лікар.

Уточнимо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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