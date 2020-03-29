Українці повинні бути обережні навіть у власних під'їздах

В МОЗ українців попередили, що в умовах епідемії коронавіруса важливо не тільки уникати натовпу, але і по можливості уникати ліфта

Як повідомляє Politeka.net, в Телеграм-каналі Коронавірус_інфо закликали жителів триматися подалі від ліфтів. У повідомленні сказано, що такі рекомендації та правила дали в МОЗ.

МОЗ попередили мешканців багатоквартирних будинків на час карантину. Зокрема, мова йде як про правила особистої гігієни, так і про поради не їздити в ліфті або відкривати дверні ручки в рукавичках.

В повідомленні радять українцям, які живуть в багатоквартирному будинку, уникати скупчень людей в ліфтах і під'їздах.

Крім того, в першу чергу необхідно по можливості дезінфікувати поверх, на якому живете (мийте підлогу в коридорі, обробляйте дезінфектантом ручки дверей, поручні сходів, кнопки ліфта і т. д.)

Якщо сталася така ситуація, що людина опинилася в ліфті з кимось, то необхідно, по можливості, тримати дистанцію між один одним, поки бушує коронавірус. У МОЗ радять роздрукувати наклейки-підказки для підлоги в ліфті і таким чином знизити ризик інфікування.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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