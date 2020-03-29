Українці розповіли, як добиралися додому з Москви

Сьогодні вранці зі столиці Росії повернулися українці, які розповіли страхітливі подробиці про свою подорож додому. В поїзді була антисанітарія, а по прибуттю українська влада не забезпечила розведення додому. Про це пише телеграм-канал «PavlovskyNews», повідомляє Politeka.

Так, при посадці ще в Москві у пасажирів запитували регіон і обіцяли, що їх розвезуть. На ділі виявилося, що автобуси не чекали їх по прибуттю, і українці не знають поки, як добиратися додому.

Відзначимо, що всі підписали документ на згоду на самоізоляцію, але багато хто побоюється, що обіцяних заходів неможливо буде дотримуватися. Головна причина – неможливість нормально дістатися додому у віддалені регіони України.

Пасажири стверджують, що на кордоні їм просто перевірили температуру, експрес-тестів не було, в поїзді була цілковита антисанітарія, не було навіть мила, тільки «одні обмылочки».

«Навіть чаю не дали, хоча у квитку було сплачено два напою. Обіцяли, що будуть чекати автобуси. Жодних протиепідемічних заходів не було прийнято», – розповідає українка, яка приїхала з РФ.

Українці розповідають, що в Москві такого немає, немає жорстких правил карантину. Закриті тільки школи та вищі навчальні заклади, а всі ТЦ працюють. Росіяни ходять в громадських місцях без масок.

Нагадаємо, що в Україні з'явилася серйозна проблема з лікуванням пандемії коронавіруса. Лікар-інфекціоніст, член оперативного штабу із запобігання поширенню короновируса Ольга Голубовська, записала звернення до українців, в якому повідомила, що в Україні на даний момент немає документа, який би дозволив лікарям призначати пацієнтам з коронавірусом препарати для їх лікування.

Така ситуація загрожує важкими наслідками. За її словами, питання внутрішньодержавних протоколів Моз із лікування пацієнтів з вірусом підіймався вже кілька разів. При цьому, він досі залишається не вирішеним.

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