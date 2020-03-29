"А що буде з тими, у кого немає цих грошей?"

Житель Одеси виклав кругленьку суму, потрапивши в лікарню з коронавірусом

За словами Шахіна Асадова, йому стало погано 17 березня, з високою температурою і загальним погіршенням стану його на "швидкій" доставили в міську інфекційну лікарню, пише "Радіо Свобода". Експрес-тест на коронавірус показав негативний результат і на наступний день чоловіка відпустили додому. Пізніше, вже будучи в рідних стінах, йому не ставало краще, температура постійно підвищувалася, тому одесит сам відправився в лікарню і зажадав повторного тесту. 25 березня він з'ясував, що у нього насправді позитивний результат на COVID-19.

В перший раз в лікарні йому знизили температуру і вкололи антибіотик. І тільки після того, як сам хворий наполіг на ще одному тесті, його помістили у лікарняний ізолятор.

За словами Асадова, за перші два дні в лікарні він витратив близько 25 000 гривень. Довелося також оплачувати халати для медпрацівників та ліки.

"Це не я особисто ходив їх купувати. Мені просто написали це на папері і все. І я зараз думаю, а що буде з тими, у кого немає цих грошей?" - поділився заражений коронавірусом.

Раніше ми повідомляли, через COVID-19 помер колишній перший заступник голови Київської ОДА Олег Міщенко. Відомо, що крім цього, він страждав на цукровий діабет, тому організм не впорався з подвійним навантаженням.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

За інформацією МОЗ України, станом на 10 годину 29 березня, в нашій країні зафіксовано 418 лабораторно підтверджених випадків коронавіруса, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужали (4 дорослих, 1 дитина). За добу було зафіксовано 109 нових випадків.

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Як повідомляла Politeka, вірусолог назвала препарати, які можуть протистояти хворобі: "Деактивує коронавірус".

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