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Міністр Моз Ємець і Мінфіну Уманський подали у відставку: важливі подробиці

Український уряд напередодні важливого голосування в парламенті покинули відразу кілька людей. Про скандал розповіла нардеп Ірина Геращенко.

«Другий уряд Зеленського побив рекорди швидкості зміни міністрів. Місяць пропрацювали міністри фінансів і охорони здоров'я, і вже подали у відставку - у розпал коронавіруса», - зазначила вона.

Крім того, Геращенко розповіла, що в Раді вже почали проходити зустрічі з кандидатами на вакантні посади.

Пізніше прес-секретар міністра Артем Дехтяренко спростував інформацію про відставку Ємця.

Гривню чекає різкий обвал, уряд назвав новий курс: що буде з зарплатами

Курс долара в Україні очікується на рівні 29,5 грн, згідно з оновленим прогнозом.

Про це йдеться в новому макроекономічному прогнозі, який оприлюднив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, за даними уряду, номінальний ВВП прогнозується на рівні 4 трлн грн, зростання інфляції - на рівні 2,9%, з 5,6% до 8,7%.

Середньомісячна зарплата орієнтовно складе 11 тисяч грн.

У Кабміні зазначили, що з урахуванням інфляції заробітна плата фактично не зміниться в порівнянні з 2019 роком.

Пасажири влаштували бунт у Борисполі, стягують Нацгвардію: "виламують двері і...", кадри з місця

У київському «Борисполі» евакуйовані з В'єтнаму українці влаштували дебош з вимогою не відправляти їх в обсервацію.

«Ситуація наступна. Київ, аеропорт Бориспіль, рейс з В'єтнаму тільки прилетів. Українці, які прилетіли в країну, відмовляються від обсервації і вириваються з аеропорту. Тільки що приїхала поліція і Нацгвардія, але не сильно допомагає», - розповів журналіст Віталій Глагола.

На опублікованих кадрах видно, що люди намагалися відчинити двері аеропорту зсередини.

Після того, як двері піддалися, люди масово кинулись на вулицю. Серед них можна було помітити дітей і зовсім маленьких дітей, яких несли жінки.

Нагадаємо, українців кинули в автобусах на кордоні без їжі і ліків, кадри: "допомогти не можуть".

Як повідомляла Politeka, люди потрапили в пастку на кордоні з-за карантину, фото : "вже цілу добу...".

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