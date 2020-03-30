Лікарі звернулися до українців з проханням адекватно оцінювати свій стан при прийнятті рішення про звернення в лікарню

Коронавірус поширився по Україні і вже захопив практично всі області країни. У зв'язку з цим все більше людей почали звертатися до лікарні з симптомами захворювання. Проте, лікарі просять українців відповідально поставитися до таких звернень. Так, головний лікар Олександрівської лікарні Києва Людмила Антоненко попросила українців припинити звертатися в інфекційне відділення з температурою 37 і без симптомів COVID-19. Вона звернула увагу на те, що такі скарги відтягують на себе увагу лікарів, які в цей час могли б боротися за життя дійсно важких пацієнтів.

Інша сторона проблеми полягає в тому, що деякі люди воліють до останнього лікуватися самостійно, тим самим запускаючи хворобу до критичного стану.

Антоненко розповіла, що всього у лікарні зараз знаходиться 54 пацієнта з коронавірусом (з них у 38 діагноз підтверджений, четверо перебувають у реанімації). Один пацієнт поступив в клініку вже у вкрай важкому стані і зараз проходить ЕКМО (процедуру купірування важкої дихальної недостатності). За словами Антоненко, лікарям доводиться буквально боротися за життя людини.

Деякі лікарі змушені працювати в лікарні по дві зміни.

«Так, ми вже втомлені, але бойовий дух присутній! Мій лікар анестезіолог вночі писав: "Я своїх важких нестабільних пацієнтів не кидаю, тому залишаюся на другу добу"! Ось які у нас лікарі! Ми переможемо COVID-19 і розраховуємо на підтримку, повагу і розуміння кожного», - підсумувала медик.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

Нагадаємо, коронавірусні заборони висміяли влучними фотожабами: "Розходьтеся".

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