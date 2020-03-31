Погода в Україні 31 березня неприємно здивує, більшу частину країни накриють найсильніший за останній час мороз

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній Україні буде 3-7 градусів тепла вдень. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами. А от вночі похолодає: очікується від -3 до -6 нижче нуля.

Схожою погода буде і на півночі країни. Стовпчик термометра вдень покаже 3-5 тепла. А от вночі варто готуватися до -1-4 за Цельсієм. Буде хмарно.

Українцям у центральних регіонах теж чекає похолодання: від 3 до 5 тепла. Вночі буде від 0 до -3 морозу.

А ось на півдні країни буде тепліше: від 5 до 10 градусів вище нуля. Вночі також очікується невеликий «плюс»: від 0 до 4 тепла.

Ще тепліше буде на сході країни. Від 5 до 12 градусів за Цельсієм. Вночі е синоптики прогнозують від 2 до 4 вище нуля.

У Києві та області синоптики прогнозують хмарність, яка буде супроводжуватися 3-6 градусів вище нуля. Вночі похолодає: стовпчик термометра покаже -1-4 морозу.

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