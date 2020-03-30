Медики виявили нові симптоми, які були зафіксовані у заражених коронавірусом
Про це пише РБК-Україна.
Як відомо, епідемія коронавіруса набирає обертів в Україні. Станом на 18:00 30 березня, в країні зарегистировано 480 випадків захворювання.
Медики стверджують, що у хворих виявляються нові симптоми COVID-19. Тому Європейська система спостереження (TESSY) вирішила проаналізувати скарги пацієнтів і склала список симптомів, які спостерігалися у пацієнтів з підтвердженим діагнозом.
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Основні симптоми:
- Висока температура тіла – 47% пацієнтів;
- Озноб, лихоманка – 27%;
- Сухий кашель – 25%;
- Біль в горлі - 16%.
Крім основних, медики змогли зафіксувати у заражених наступні симптоми:
- Задишка – у 31% хворих;
- Діарея – 14%;
- Запаморочення – 14%;
- Зниження нюху або смаку – 5%;
- Сухість в очах – 21%;
- Розмите або затуманений зір – 13%;
- Відчуття стороннього тіла в оці – 12%.
Що стосується окремих симптомів, які були зафіксовані у хворих з коронавірусом, то це: біль у грудній клітці, схожа на серцеву недостатність або інфаркт. Такий біль може з'явиться без кашлю або підвищення температури тіла, або інших більш виражених симптомів COVID-2019.
Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.
Також ми розповідали, що коронавирс з'явився задовго до епідемії в Ухані. Про це розповів американський доктор Френсіс Коллінз.
Зокрема, він підкреслив, що нове дослідження спростовує заяви про те, що вірус був створений штучно, і надаючи наукові докази того, що цей коронавірус виник природним шляхом.
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