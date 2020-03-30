Про такі симптоми ніхто не здогадується

Медики виявили нові симптоми, які були зафіксовані у заражених коронавірусом

Про це пише РБК-Україна.

Як відомо, епідемія коронавіруса набирає обертів в Україні. Станом на 18:00 30 березня, в країні зарегистировано 480 випадків захворювання.

Медики стверджують, що у хворих виявляються нові симптоми COVID-19. Тому Європейська система спостереження (TESSY) вирішила проаналізувати скарги пацієнтів і склала список симптомів, які спостерігалися у пацієнтів з підтвердженим діагнозом.

Основні симптоми:

Висока температура тіла – 47% пацієнтів;

Озноб, лихоманка – 27%;

Сухий кашель – 25%;

Біль в горлі - 16%.

Крім основних, медики змогли зафіксувати у заражених наступні симптоми:

Задишка – у 31% хворих;

Діарея – 14%;

Запаморочення – 14%;

Зниження нюху або смаку – 5%;

Сухість в очах – 21%;

Розмите або затуманений зір – 13%;

Відчуття стороннього тіла в оці – 12%.

Що стосується окремих симптомів, які були зафіксовані у хворих з коронавірусом, то це: біль у грудній клітці, схожа на серцеву недостатність або інфаркт. Такий біль може з'явиться без кашлю або підвищення температури тіла, або інших більш виражених симптомів COVID-2019.

Нагадаємо, на сайті my.ua можна відслідковувати статистику по всіх країнах світу. Також на сайті представлена детальна інформація про захворюваність за регіонами України.

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Зокрема, він підкреслив, що нове дослідження спростовує заяви про те, що вірус був створений штучно, і надаючи наукові докази того, що цей коронавірус виник природним шляхом.

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