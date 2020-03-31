30 березня на позачерговому засіданні ВР народна обраниця від "Слуги народу" Людмила Марченко здивувала своїм зовнішнім виглядом

Як передає Politeka.net, політик засвітилася в незвичайній масці, виготовленій з чорного гіпюру. Марченко активно хвалилася карантинним луком у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.

Українці не оцінили задум дизайнера, вхопившись за животи. Справа в тому, що здалеку маска нардепа схожа на деталь спідньої білизни. Користувачі жорстко рознесли Марченко:

"Чекаємо велюровий протигаз"

"Боже!які ж вони обмежені ....без коментарів....."

"Народ не переймайтесь. Це піар. Всі побачили і дізналися, що є такий депутат."

"Ну що ви накинулися на людину. Вона,певно, всі вихідні сиділа і шила маску із трусів. А шо, в аптеці ж дорого? Депутати свої зп готові віддати на боротьбу з пандемією. Не дай Бог ще й без трусів залишуться, тоді взагалі без масок ходити будуть. І все, капець"

"Таки дійсно - на морді чашка від ліфчика(( От дурне."

"Труселя на голову натягнула і задоволена ))))"

"Чашечку з ліфчика відпорола?"

"Нічого стильного в цій масці не бачу. Здалеку виглядає як білизна("

"Як розума немає потрібно ж хоч чимось виділятися"

Після шквалу критики нардеп прокоментувала ситуацію, розповівши, що маску пошила відома українська дизайнер з Тернополя, і що вона має три шари і фільтр.

"Маска багаторазова і легка у догляді. Маски можуть бути не тільки безпечними, але і красивими. Всі бажаючі можуть придбати собі таку красу - вибір колосальний", - поділилася Марченко в Фейсбук.

Нагадаємо, коронавірус косить «слуг народу»: у Зеленського розповіли деталі, «він перебував у…»

Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.