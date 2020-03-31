30 березня на позачерговому засіданні ВР народна обраниця від "Слуги народу" Людмила Марченко здивувала своїм зовнішнім виглядом
Як передає Politeka.net, політик засвітилася в незвичайній масці, виготовленій з чорного гіпюру. Марченко активно хвалилася карантинним луком у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук.
Українці не оцінили задум дизайнера, вхопившись за животи. Справа в тому, що здалеку маска нардепа схожа на деталь спідньої білизни. Користувачі жорстко рознесли Марченко:
Відкриття ринку землі, удар долара і великі поступки для українців – головне за ніч
Екс-Nikita натягнула купальник і помірялась зайвими кілограмами з подругою: "Психи чи що?"
"Я не впорався": коаліції більше немає, Зеленському сказали записати прощальне відео
Могилевська розповіла про таємний роман Пугачової: «Дуже його любила і ревнувала до мене...»
"Чекаємо велюровий протигаз"
"Боже!які ж вони обмежені ....без коментарів....."
"Народ не переймайтесь. Це піар. Всі побачили і дізналися, що є такий депутат."
"Ну що ви накинулися на людину. Вона,певно, всі вихідні сиділа і шила маску із трусів. А шо, в аптеці ж дорого? Депутати свої зп готові віддати на боротьбу з пандемією. Не дай Бог ще й без трусів залишуться, тоді взагалі без масок ходити будуть. І все, капець"
"Таки дійсно - на морді чашка від ліфчика(( От дурне."
"Труселя на голову натягнула і задоволена ))))"
"Чашечку з ліфчика відпорола?"
"Нічого стильного в цій масці не бачу. Здалеку виглядає як білизна("
"Як розума немає потрібно ж хоч чимось виділятися"
Після шквалу критики нардеп прокоментувала ситуацію, розповівши, що маску пошила відома українська дизайнер з Тернополя, і що вона має три шари і фільтр.
"Маска багаторазова і легка у догляді. Маски можуть бути не тільки безпечними, але і красивими. Всі бажаючі можуть придбати собі таку красу - вибір колосальний", - поділилася Марченко в Фейсбук.
Нагадаємо, коронавірус косить «слуг народу»: у Зеленського розповіли деталі, «він перебував у…»
Також Politeka писала, що "слуга" одним фото показала захист нардепів від коронавіруса: поки лікарі самі купують маски.