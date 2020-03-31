Українці масово порушують правила карантину, запровадженого через епідемію коронавіруса

Про це в ефірі українського телеканалу розповів речник Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко, передає Politeka.net.

За його словами, за останній час правоохоронці склали близько 3000 адміністративних протоколів за порушення норм карантину.

Якими саме були правопорушення, спікер силового відомства не уточнив.

Артем Шевченко також заявив, що в даний момент силовики не мають можливості штрафувати українців за пікніки в парках або ходіння в громадських місцях без медичних масок.

Він додав, що ці заходи – поки лише рекомендації держави, і поліцейські можуть проводити лише профілактичні бесіди. Проте Артем Шевченко проговорився і заявив, що ситуація може змінитися.

"Поки немає, але не виключено, що в майбутньому може бути (будуть штрафувати українців - ред.)", - резюмував спікер МВС.

Раніше ми розповідали, що українців почали жорстоко штрафувати за публікації про коронавірус. Згідно із законодавством, стаття 173-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає покарання за "поширення неправдивих чуток".

Так, 25 березня мешканець Чернівців отримав штраф за публікацію у Instagram про нібито зараження всіх коронавірусом. Суд порахував цей вчинок розповсюдженням паніки.

Більш того, за аналогічною статтею були оштрафовані двоє жителів Житомирської області. При цьому адвокат Сергій Войченко розповів, що цю статтю може підпадати і сама українська влада.

«…від її імені їздять машини і просять залишатися людей вдома, посилаючись на пандемію коронавіруса», - зазначив правозахисник.

Нагадаємо, що українцям розкрили ефективний шлях боротьби з коронавірусом: що потрібно знати про соцработниках.

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