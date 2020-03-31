Погода в Україні в квітні буде не такий вже і весняної, що буде особливо відчутно після аномально теплої зими

Синоптики вже визначилися з попередніми прогнозами, передає Styler. На підставі цих даних можна також оцінити, що буде з поширенням коронавіруса, адже, як стверджують вчені, високі температури для нього згубними.

Однак, згідно з картами погоди в Україні на місяць від синоптиків Gismeteo, кінець березня і початку квітня будуть дуже холодними і зі снігом. Вночі очікуються мінуси до -5 градусів, а вдень повітря прогріється незначно.

Нічний "мінус" очікується ще 1-2 квітня. Потім почне помітно теплішати і 4-5 квітня буде вже близько +13+15. При цьому ночі все ще будуть прохолодними, а до 10 квітня знову похолодає (вдень близько +10, а вночі може знизитися до нуля).

Друга половина квітня буде теплою, навіть вночі показники можуть доходити до +10+12, а вдень у деяких регіонах очікується +22+23.

Також зазначається, що весь квітень буде дощовим і преимущественнооблачным . По-справжньому сонячних днів очікується дуже мало.

Зазначимо, китайські учені провели дослідження і з'ясували, що COVID-19 найкраще передається при температурі в межах 5-8,7°С. При цьому при підвищенні температури знижується його активність. Зокрема, температура до 38°С і вологість 95% є для COVID-19 згубною.

Велика ймовірність, що пандемія COVID-19 може піти на спад в умовах спекотного літа в Європі, яким воно було в минулому році, може піти на спад.

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