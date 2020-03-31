Такого у нас ще не було

Українських школярів чекає важливе нововведення, розслаблятися на карантині не доведеться

Про це у вівторок, 31 березня повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, яке було опубліковано в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)

Так, у понеділок, 6 квітня, для школярів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він полягає в тому, що в ефірах українських телеканалів транслюватимуть уроки з 11 предметів.

В рамках проекту 40 педагогів з Києва на час карантину будуть вчити школярів зі всієї України.

Таким чином, що учні класів з п'ятого по одинадцятий зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.

Уроки будуть проходити щоранку з понеділка по п'ятницю. Початок о 10 ранку:

• 5-й клас - ПлюсПлюс і "112 Україна";

• 6-й клас - ZOOM і NewsOne;

• 7-й клас - ZIK;

• 8-й клас - Індиго та УНІАН;

• 9-й клас - Рада і UA: Культура;

• 10-й клас - UA: Перший;

• 11-й клас - М1.

Уроки також можна буде переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.

закликали Батьків стежити за тим, щоб діти дивилися трансляції уроків.

Старт проекту Всеукраїнська Школа Онлайн. Завдання держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект «Всеукраїнська школа онлайн». Офіс Президента України спільно з Міністерством освіти і науки, Комітетом Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, а також громадською спілкою «Освіторія» запускають проект «Всеукраїнська школа онлайн». Він забезпечить доступ до дистанційної освіти для всіх школярів з 5-го по 11-й клас на час карантину. У межах проекту 40 педагогів з Києва фактично стануть учителями для всієї України. Наразі щодня відбуваються зйомки уроків за збалансованою шкільною програмою, яку розробило МОН спільно з учителями. Викладаються такі предмети: українська мова, українська література, історія України, всесвітня історія, англійська мова, фізика, алгебра, геометрія, географія, хімія, біологія. На зйомках уроків присутні українські зірки: ведучі, музиканти, актори, спортсмени та інші. Вони відповідають на запитання, розв’язують задачі та проводять досліди разом з учителями. Відеоуроки покажуть українські телевізійні канали, які охоче долучились до цієї важливої соціальної місії. Кожен клас закріплений за конкретними каналами: • 5-й клас – ПлюсПлюс та 112 Україна • 6-й клас – ZOOM та NewsOne • 7-й клас – ZIK • 8-й клас – Індиго та УНІАН • 9-й клас – Рада та UA: Культура • 10-й клас – UA: Перший • 11-й клас – М1 Трансляція уроків відбуватиметься у режимі: з понеділка до п’ятниці, початок о 10-й ранку. Старт трансляцій: 6 квітня 2020 року. Також відеоуроки можна буде щодня переглядати на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та на ютубі. Стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома! #вчимосьвдома Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 31. März 2020

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