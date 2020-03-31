Українських школярів чекає важливе нововведення, розслаблятися на карантині не доведеться
Про це у вівторок, 31 березня повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні, яке було опубліковано в Facebook. (Щоб переглянути відео – проскрольте вниз)
Так, у понеділок, 6 квітня, для школярів 5-11 класів стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". Він полягає в тому, що в ефірах українських телеканалів транслюватимуть уроки з 11 предметів.
В рамках проекту 40 педагогів з Києва на час карантину будуть вчити школярів зі всієї України.
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Таким чином, що учні класів з п'ятого по одинадцятий зможуть дистанційно вивчати 11 предметів.
Уроки будуть проходити щоранку з понеділка по п'ятницю. Початок о 10 ранку:
• 5-й клас - ПлюсПлюс і "112 Україна";
• 6-й клас - ZOOM і NewsOne;
• 7-й клас - ZIK;
• 8-й клас - Індиго та УНІАН;
• 9-й клас - Рада і UA: Культура;
• 10-й клас - UA: Перший;
• 11-й клас - М1.
Уроки також можна буде переглянути на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки України в Facebook і YouTube.
закликали Батьків стежити за тим, щоб діти дивилися трансляції уроків.
Нагадаємо, як зміниться життя українців на карантині.
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