Погода в Україні 1 квітня змусить всіх тремтіти від холоду, країну накриє арктичне повітря
Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.
Так, на західній Україні очікується потепління до 5-10 градусів тепла. Дощів не буде, хоча небо затягне хмарами. Вночі стовпчик термометра покаже -2-7 морозу.
На півночі країни українців чекають денні 5-7 градусів вище нуля. А от вночі різко похолодає. Температура на вулиці в межі -3-6 за Цельсієм.
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Українцям в центральних областях також варто очікувати хмарної погоди, яка буде супроводжуватися 5-8 тепла. Вночі стовпчик термометра покаже -4-6 морозу.
Хмарність також накриє південь України. Вдень повітря прогріється до 59 тепла. А от уночі очікується 0-3 нижче нуля.
Українців на сході також накриє арктичне повітря. Вдень повітря прогріється до 5-7 градусів. А от вночі очікується -2-5 морозу.
«31 березня - 2 квітня холодна погода з температурою вночі 2-8 морозу, вдень 2-8 тепла, в Карпатах вночі та вдень 5-12 морозу; 31 березня в південно-східних областях вночі 0-5 тепла, вдень 7-12.Зниження температури може призвести до пошкодження та загибелі квітів і плодової зав'язі раноквітнучих плодових культур: абрикоса, персика, вишні і ягідників», - стверджують синоптики.
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