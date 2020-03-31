Організатори «Євробачення-2020», які раніше заявили про скасування конкурсу, вирішили все-таки провести замість нього спеціальне шоу

Судячи з усього, в цьому році в Європі все ж пройде якась подоба улюбленого багатьма пісенного конкурсу. Незважаючи на те, що раніше було оголошено про скасування «Євробачення» в цьому році, зараз організатори виступили з новою заявою.

Так, вони вирішили 16 травня провести спеціальне шоу за участю конкурсантів цього року і минулих років. Захід отримав назву Eurovision: Europe Shine A Lig. У ньому візьмуть участь виконавці з 41 країни, які повинні були виступити на конкурсі в цьому році.

Однак, окрім конкурсантів цього року організатори вирішили запросити і зірок минулих років.

У цілому концерт триватиме близько 2 годин, а подивитися його люди зможуть на офіційному каналі конкурсу на YouTube.

Таким чином, Україна та її представник гурт Go-A все ж отримають шанс запалити на сцені Євробачення.

Раніше було оголошено, що «Євробачення-2020» організатори вирішили перенести на наступний рік. Відомо, що шоу пройде в наступному році в Роттердамі, але вже з новими номерами та новими піснями. Всі виконавці цього року будуть запрошені назад, але через правила поточні пісні більше не будуть використовуватися.

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