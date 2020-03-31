В Україні у розпал хвороби з Китаю чиновники з Моз вирішили відкрити ринки, але при певних умовах

Як повідомляє Politeka, про це розповіла прес-служба відомства.

«Визначені умови, при яких торгових ринків дозволено працювати при поширенні інфекції в Україні. Постановою Головного державного санітарного лікаря надано рекомендації органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування про можливості відкриття продуктових ринків, якщо у населення є проблеми з доступом до харчових продуктів і при дотриманні на ринках таких умов…», - йдеться в повідомленні.

Так, на ринку зможуть працювати тільки зареєстровані оператори. Дозволяється перебувати тільки одній людині на 20 «квадратів», а дистанція між покупцями повинна бути не менше 1,5 метра.

ринку Персонал повинен бути забезпечений засобами індивідуального захисту, а на ринках вихідного дня дистанція між точками продажу повинні бути не менше трьох метрів.

Як повідомлялося раніше, в мережі з'явився страшний знімок з ринку Хуанань в Ухані, де вірусом заразилися перші люди.

Зазначимо, що саме з ринку морепродуктів епідемія почала поширюватися по Китаю, а потім і по всьому світу. Невеликий ринок на фото виглядає жахливо. Видно, що там повна антисанітарія і в їжу вживають буквально всіх живих істот.

На фото видно, що китайці продають живих жаб, яких обробляють прямо на місці, коли хтось їх купує. Там же продаються живі птахи, які випорожнюються на кошик з овочами. Сам продавець теж не вселяє довіри. На руках у нього надіті нейлонові рукавички, він використовує брудні електронні ваги для того, щоб продавати товар.

Нагадаємо, що стало відомо, як уханьский вірус розійшовся по всьому світу: в Китаї приголомшили документом, "хвора продавала...".

Як повідомляла Politeka, вірус б'є з несподіваного боку, з'явилися нові дані: «Без симптомів».

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