2020 рік стане для російського президента Володимира Путіна останнім при владі

Про це в інтерв'ю виданню «Обозреватель» розповів відомий екстрасенс, політолог, фіналіст 7-го сезону «Битви екстрасенсів» на СТБ і переможець цього шоу в Азербайджані Сабухі Іманов.

Після відходу Путіна Росія розвалиться на кілька частин.

«Точніше, буде Росія, але набагато менша за теперішню. І між багатьма її нинішніми регіонами можуть виникнути конфлікти – не знаю, чи можна це назвати громадянською війною, чи ні. Це буде війна між областями, містами. Тобто війна буде, але назвуть її по-іншому, не громадянською», – пояснив екстрасенс.

Він підкреслив, що там все буде «дуже важко порівняно з Україною». Росіянам знадобиться до 20 років, щоб прийти до тями після кризи. В Україні цей процес буде набагато швидшим. Головне – пережити найближчі кілька років.

За словами Іманова, після розвалу Росії Крим і Донбас можуть повернутися в Україну, якщо вона цього захоче.

«У Росії не буде сили їх тримати. Я думаю, Крим і повернеться, і Донбас. А на Донбасі народ вже хоче до України – достатньо кілька осіб, а також російських військових прибрати, і все вирішиться. Просто треба нормальну людину на чолі України поставити, щоб вміла керувати всім цим», – підкреслив екстрасенс.

Він також прогнозує, що через кілька років до влади в Україні прийдуть люди, які почнуть будувати нову країну:

«Дороги, як скло. Київ стане одним з найкрасивіших міст у світі. Не гірше Дубая».

Раніше про те, що Крим і Донбас повернуться в Україну, говорив аналітик та експерт зі стратегії Володимир Стус.

За його словами, російська пропаганда зазнала фіаско, й "Україна буде".

"Стійкість України полягає в двох позиціях: у нас смута закінчується. Нижча точка пройдена - це 2014 рік. Тоді Україна була больовою точкою для всього світу, а зараз ми поступово йдемо з вістря, ми йдемо з максимальних економічних потрясінь, ми йдемо в плані бурхливих проблем в гуманітарній сфері ", - вважає аналітик.

Ми також писали, що РАН спрогнозувала гіпотетично наслідки розвалу Росії. Якщо це станеться, то найменше постраждає Північно-Західний регіон, де два порти, не до кінця зруйнований нинішніми злочинцями промисловий потенціал, досить велика чисельність населення. Найгірше буде центру Росії й особливо Москві. Столиця, в якій акумулювалися нереальні суми з регіонів, після перерозподілу ресурсних потоків опиниться в дуже складній ситуації. А це, разом з Підмосков'ям, - 30 мільйонів чоловік.

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