Перша леді Олена Зеленська, яку співвітчизники мало не "втратили" з початку карантину, не тільки з'явилася, але і взяла участь у підготовці проекту "Всеукраїнська школа онлайн"

Як передає Politeka.net, про це дружина президента повідомила у своєму мікроблозі в Instagram. Олена опублікувала фото, на якому постала разом із вчителькою в класі.

Перша леді закликала українських батьків звернути увагу, що з 6 квітня на вітчизняних телеканалах стартують уроки онлайн.

"Карантин змінив звичний ритм життя кожного з нас. Але він не повинен перешкодити доступу до якісних знань для українських школярів...

Уроки з 11 предметів для середніх і старших класів будуть транслюватися щоранку у будні на 11 українських телеканалах. Досить увімкнути телевізор - і школа в телеформаті у нас вдома", - повідомила Зеленська.

Крім того, дружина президента поділилася своїми відчуттями від повернення до школи: вона встигла посидіти за партою і її навіть викликали до дошки.

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"А я сьогодні мала можливість хоча б на годинку повернутися за шкільну парту і взяти участь в записі уроку української мови разом з чудовою вчителькою Юлією Набок-Бабенко. Мене навіть викликали до дошки)", - поділилася Олена.

Користувачі по-різному поставилися до проекту зі школою-онлайн:

"Все онлайн! Як стадо загнали людей , сидіть, вчіться! Спасибі!!!!!! Що далі?"; "Шкода для дошкільнят немає, а то вже не знаю чим її розважати"; "А чому дистанція між вами і метра нема, а потрібно 2"; "Навіщо ви взяли цей закон про землю і так підло нишком це зробили 😭"; "скажіть, будь ласка. Як бути тим батькам і дітям, котрі живуть у селі і не мають можливості купити телевізор, не говорячи вже за інтернет та комп'ютери"; " Це дуже здорово, я рада, що діти шкільного віку та батьки тепер при ділі", - писали в комментариях.

Як ми повідомляли раніше, багато українців почали переживати з приводу зникнення першої леді після початку карантину. Відомий блогер Миха Чаплига заявив, що за деякою інформацією, президент Володимир Зеленський міг вивезти свою сім'ю в Швецію. Як бачимо, це не так.

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