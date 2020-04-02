Зірка Студії «Квартал 95» Євген Кошовий зізнався, що вже домовився з Володимиром Зеленським про його повернення в творчий колектив після закінчення президентського терміну
Про це артист розповів в онлайн-інтерв'ю «Українській правді». За словами Кошового, який зараз є одним з художніх керівників «Кварталу», вони з Зеленським обговорювали можливість його повернення на сцену і Кошовий погодився «прийняти» президента назад.
За словами артиста, після перемоги Зеленського на президентських виборах і, як результат, його відходу з «Кварталу», йому було важко взяти на себе залишені колегою обов'язки.
«Він прийде на посаду, яку займав до президентства – художній керівник. Я з задоволенням віддам йому цю посаду. Коли ти 15 років у колективі і просто перебуваєш під чиїмось керівництвом, а потім це все падає тобі на голову...Все так швидко відбулося. Дуже цікавий час...», - згадує Кошовий.
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Він підкреслює, що їх колектив багато втратив з відходом Зеленського і тепер багато артистів в розгубленості.
«Вова виконував кілька обов'язків: він був і художній керівник і менеджер. Ці посади, які він займав в одній особі, це вдавалося лише йому. А тепер воно розійшлося іншим людям. І тепер ми не можемо зрозуміти, як він це робив», - пояснив актор.
Він додав, що президентство Зеленського не вплинуло на їх особисті стосунки: Кошовий досі залишається його кращим другом, просто вони «стали рідше спілкуватися», а відповіді від голови держави іноді доводиться чекати кілька днів.
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