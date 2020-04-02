Українських медиків запрошують на роботу до Італії в госпіталі, де лікують хворих на китайський вірус
Про це повідомляє «33 канал».
Зазначається, що така інформація пройшла медичними закладами Вінниччини. Рекрутери залишають свої координати через сітку лікарів і пропонують зайти на сайт, де повідомляється про те, що до Італії офіційно запрошують наших лікарів і медсестер, особливо анестезіологів (без підтвердження їхнього диплома) для роботи в госпіталях, які лікують важкохворих.
Згідно з повідомленнями, платять 600 євро за 10 годин роботи. А також забезпечують проживанням в цьому ж госпіталі та харчуванням.
Зухвала Женька зі "Сватів" позбавилася нижньої білизни і задерла сукню: "Немає слів"
Нарахування штрафів і відсотків по-новому: ПриватБанк попередив українців
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося з неповнолітньою дочкою артистки
Найшвидшому нокауту в історії ММА виповнилося 6 років, відео: вистачило секунди
Зазначається, що вже є охочі.
«Але владі негайно потрібно звернути увагу на цю проблему – пропоную звернутись до меценатів і створити фонд премій та зрозуміло, що підняти зарплати! Заберіть де можете – а їм дайте! Бо буде так як у Монастирському р-ні, Тернопільської обл. де 21 лікар захворів, 8-м написали заяви на звільнення! А це районна лікарня! І все!», - йдеться в матеріалі.
Зазначимо, в мережі скептично поставилися до такої новини. Багато хто засумнівався в правдивості інформації. Також користувачі звернули увагу на те, що зараз закриті кордони, тому потрапити до Італії буде проблематично.
«Кордони закриті, як медик виїде з України?», «Бред», «Це брехня», «Брехня, якщо в місяць можливо, як для медиків з інших країн, свої отримають більше, але такі суми за день як вказано вище це не реально», - пишуть у мережі.
Нагадаємо про нову заборону на карантині: українцям пригрозили жорсткими заходами, «не можна користуватися…».
Як повідомляла Politeka, карантин триває: скільки українці протягнуть без роботи, Грошей не вистачить навіть на...".
Також Politeka писала, що Зеленський допустив серйозну помилку в боротьбі з епідемією, розкриті деталі: "Україну чекає..."