Українських медиків запрошують на роботу до Італії в госпіталі, де лікують хворих на китайський вірус

Про це повідомляє «33 канал».

Зазначається, що така інформація пройшла медичними закладами Вінниччини. Рекрутери залишають свої координати через сітку лікарів і пропонують зайти на сайт, де повідомляється про те, що до Італії офіційно запрошують наших лікарів і медсестер, особливо анестезіологів (без підтвердження їхнього диплома) для роботи в госпіталях, які лікують важкохворих.

Згідно з повідомленнями, платять 600 євро за 10 годин роботи. А також забезпечують проживанням в цьому ж госпіталі та харчуванням.

Зазначається, що вже є охочі.

«Але владі негайно потрібно звернути увагу на цю проблему – пропоную звернутись до меценатів і створити фонд премій та зрозуміло, що підняти зарплати! Заберіть де можете – а їм дайте! Бо буде так як у Монастирському р-ні, Тернопільської обл. де 21 лікар захворів, 8-м написали заяви на звільнення! А це районна лікарня! І все!», - йдеться в матеріалі.

Зазначимо, в мережі скептично поставилися до такої новини. Багато хто засумнівався в правдивості інформації. Також користувачі звернули увагу на те, що зараз закриті кордони, тому потрапити до Італії буде проблематично.

«Кордони закриті, як медик виїде з України?», «Бред», «Це брехня», «Брехня, якщо в місяць можливо, як для медиків з інших країн, свої отримають більше, але такі суми за день як вказано вище це не реально», - пишуть у мережі.

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