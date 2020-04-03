Погода в Україні 3 квітня вирішить злетіти з котушок, весна прожене холод з території країни

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Укргідрометцентру.

Так, на західній Україні буде хмарно і без опадів. Вдень повітря прогріється до 12-15 тепла. А от вночі похолодає до невеликих мінусів: від 0 до -3 морозу.

Аналогічною ситуація буде і на півночі країни. Невелика хмарність супроводжуватиметься денним потеплінням до 13-15 тепла. Вночі очікується від 0 до -2 морозу.

Жителям центральних регіонів також варто готуватися до «весняним» 12-15 тепла. Вночі похолодає: від -1 до -3 морозу.

На півдні України також очікується потепління. Аж до 11-15 тепла. Вночі зберігатися невеликі «мінуса»: від 1 за Цельсієм до -2 морозу.

Ситуація на сході країни буде аналогічною. Єдине що – похолоднішає вночі місцями до -4.

У Києві та області, згідно з даними Укргідрометцентру, буде сонячно до часткової хмарністю. Вдень повітря прогріється до 12-14 тепла. Вночі ж столик термометра покаже від 0 до -3 градусів.

Раніше повідомлялося, що вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни.

Про це розповіла голова Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Нагадаємо, що "клімат зміниться до невпізнання": синоптики приголомшили прогнозом, "в Києві почне процвітати...".

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