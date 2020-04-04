Швеція по-своєму намагається боротися з небезпечним китайським вірусом

Про це пише ЕП.

Незважаючи на світову практику, офіційний Стокгольм вирішив відмовитися від радикальних обмежень і по-своєму вести боротьбу з вірусом.

Тому в нашій країні також могли не вводити карантин, а пійти по стопах Стокгольма.

У Швеції досі працює громадський транспорт, а роботодавцям тільки порадили перевести працівників на віддалений режим.

Директива уряду дозволяє навчальним закладам самостійно вирішувати, як потрібно працювати в умовах пандемії. Це пов'язано з тим, що радикальні обмеження в умовах карантину суперечать основам демократії країни.

Столичний аеропорт продовжує працювати у звичному режимі, як і бари, кінотеатри, магазини. Але ліберальні заходи обмеження не означають, що китайський вірус обійшов Швеції стороною.

На сьогоднішній день в країні близько 5,5 тисяч підтверджених випадків зараження. Критики режиму стверджують, що влада фіксує тільки важкі випадки, тим самим, зменшуючи офіційну статистику.

Можна зробити припущення, що шведська ситуація кардинально відрізняється від української: прогресивні громадяни демонструють зрілість і беруть відповідальність за самоізоляцію в свої руки.

Медики в Швеції попереджають, що спад епідемії буде влітку, а восени може початися друга хвиля захворювань. Але вона може пройти непомітно, якщо буде сформовано колективний імунітет.

Головний епідеміолог Андерш Тегнел також заявив, що лише два заходи можуть стати ключовими у боротьбі з вірусом: захист населення з групи ризику та ізоляція хворих із симптомами респіраторних захворювань.

Раніше ми розповідали, що українцям заборонили виходити з дому. Зокрема, таке обмеження вводиться в Чернівецькій області.

Як повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, на найближчі дві доби вводять в регіоні режим максимального обмеження пересування.

Голова Чернівецької ОДА також закликав жителів регіону до 13:00 придбати необхідні продукти харчування з розрахунком на дві доби, оскільки ніхто не зможе більше вийти з дому.

"В суботу (4 квітня) просимо всіх жителів області до 13:00 придбати необхідні продукти харчування на дві доби. Закликаємо залишатися вдома і не залишати свої будинки до 6:00 понеділка (6 квітня)", – додав Осачук.

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