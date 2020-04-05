У Києві людей, що померли від «уханьського» вірусу, будуть кремувати

Про особливу процедуру поховання жертв смертоносного вірусу розповів в інтерв'ю «Радіо свобода» столичний мер Віталій Кличко.

Він розповів, що церемонії поховання для жертв вірусу будуть скасовані у відповідності з протоколом лікарів.

«Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Згідно з цим протоколом церемонії поховання скасовані і прописана в цьому протоколі кремація», - розповів мер.

Втім, варто відзначити, що на сьогоднішній день МОЗ затверджено лише один протокол – «Надання медичної допомоги для лікування коронавирусной хвороби (COVID-19)». При цьому в ньому взагалі не піднімається тема поховання померлих від хвороби.

Також ніяких постанов про поховання людей немає на офіційному сайті міністерства або серед приписів головного санітарного лікаря.

У свою чергу, в прес-службі Моз розповіли Hromadske, що жертв вірусу в Україні поки ховають як зазвичай, а вимоги про їх обов'язкову кремацію не озвучувалися.

«Поки йдуть поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко в першу чергу про це скаже», - підкреслили представники міністерства.

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