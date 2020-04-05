У Києві людей, що померли від «уханьського» вірусу, будуть кремувати
Про особливу процедуру поховання жертв смертоносного вірусу розповів в інтерв'ю «Радіо свобода» столичний мер Віталій Кличко.
Він розповів, що церемонії поховання для жертв вірусу будуть скасовані у відповідності з протоколом лікарів.
«Є протокол лікарів для того, щоб поширення інфекції не відбувалося. Згідно з цим протоколом церемонії поховання скасовані і прописана в цьому протоколі кремація», - розповів мер.
Як на Майдані: новий бунт спалахнув у Києві, ніякий карантин не допоможе, кадри з місця
Скасування Великодня, посилення карантину в Україні і обвал долара — головне за ніч
Роздягнена блондинка з «Квартал 95» застигла в пікантній позі заради жарких кадрів: «Не соромся...»
Анфіса Чехова ледве вмістила пишні принади в ліфчику: «Гаряча, як самса після мікрохвильовки»
Втім, варто відзначити, що на сьогоднішній день МОЗ затверджено лише один протокол – «Надання медичної допомоги для лікування коронавирусной хвороби (COVID-19)». При цьому в ньому взагалі не піднімається тема поховання померлих від хвороби.
Також ніяких постанов про поховання людей немає на офіційному сайті міністерства або серед приписів головного санітарного лікаря.
У свою чергу, в прес-службі Моз розповіли Hromadske, що жертв вірусу в Україні поки ховають як зазвичай, а вимоги про їх обов'язкову кремацію не озвучувалися.
«Поки йдуть поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко в першу чергу про це скаже», - підкреслили представники міністерства.
Нагадаємо, українцям пояснили, де тепер потрібно ходити в масці: "Навіть біля...".
Як повідомляла Politeka, Комаровський розкрив, коли і як закінчиться епідемія в Україні: "На превеликий жаль...".
Також Politeka писала, що посилення карантину в Україні, розкрито важливі деталі: що буде з магазинами, банками та школами.