Україну може чекати серйозний і небезпечний сценарій поширення "уханьского" вірусу

Таку думку озвучила професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню Обозреватель.

За її прогнозами, Україну чекає важкий сценарій коронавіруса, при якому можуть заразитися 80% населення та 20% з них будуть потребувати госпіталізації. Такий сценарій може чекати Україну найближчим часом.

"Заразяться 80% людей. З них 80% людей перехворіють не важко. 20% будуть мати такі форми захворювання – середньотяжкі і дуже важку, при яких потрібна госпіталізація. З цих всіх хворих на 20% будуть потребувати госпіталізації, а 5% –в інтенсивній терапії, вони будуть в критичному стані. Це сценарій середній, скажімо так", – розповіла професор.