Україну може чекати серйозний і небезпечний сценарій поширення "уханьского" вірусу
Таку думку озвучила професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб університету Богомольця Ольга Голубовська в інтерв'ю виданню Обозреватель.
За її прогнозами, Україну чекає важкий сценарій коронавіруса, при якому можуть заразитися 80% населення та 20% з них будуть потребувати госпіталізації. Такий сценарій може чекати Україну найближчим часом.
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"Заразяться 80% людей. З них 80% людей перехворіють не важко. 20% будуть мати такі форми захворювання – середньотяжкі і дуже важку, при яких потрібна госпіталізація. З цих всіх хворих на 20% будуть потребувати госпіталізації, а 5% –в інтенсивній терапії, вони будуть в критичному стані. Це сценарій середній, скажімо так", – розповіла професор.
"Якщо вважати, що у нас там 30 млн людей захворіють, ну от і порахуйте, 20% від них, 6 млн, будуть потребувати госпіталізації і 1,5 – 2 млн українців знадобиться інтенсивна терапія. Це такий досить складний сценарій. Я, чесно кажучи, думаю, що нам буде трохи легше. Подивимося", – підсумувала Ольга Голубовська.
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