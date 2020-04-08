Привітання з Вербною неділею 2020 зроблять приємно всім рідним і близьким. Побажайте їм всього найкращого у віршах і прозі.

Вербна неділя (також «тиждень ваїй» чи «Пальмова неділя») — день входу Сина Божого в Єрусалим, коли радісний народ зустрічав його з пальмовим листям в руках, вистилаючи йому шлях. Це свято вельми трагічне, бо зовсім скоро Ісус Христос був зраджений, осуджений і розп'ятий на горі Голгофі.

В Україні листя пальми були символічно замінені гілочками верби, яка розпускається навесні найперша. Вербна неділя зустрічається кожен рік по-різному, бо залежить від Пасхи (за сім днів до). У 2020 році цей день випав на неділю 12 квітня. Християни традиційно освятять вербу і будуть благословляти нею всіх оточуючих, родину, друзів. Крім цього, будуть розсилатися вітальні листівки у віршах і прозі.

Джерело: abatskinfo.ru

Красиві листівки на Вербну неділю у віршах

Як правило, гілочки верби зрізаються разом з пухнастими бруньками (котиками) тільки зі здорових дерев. Знайти це дерево в достатку можна на березі водойм. Коли з цим виникають проблеми, гілки беруться з інших дерев. Освячена гілочка стає символом вшанування жертви Сина Божого. Вітаючи рідних, не забудьте легенько побити їх цими освяченими атрибутами.

Джерело: art-shop.com.ua

Весна на порозі, Вербна прийшла,

Кожному з нас подарунок знайшла.

Здоров’я і щастя, любов і удачу,

Усмішок, врожай, машину і дачу.

І мрії збуваються, туги зникають,

Лиш радість новини у всіх викликають.

Бажаю й тобі щось для себе знайти,

Бажаю іти крізь усе до мети.

Кровинка хай Божа погляне на нас,

Відчує, що любим його і в цей час.

Пам’ятати ми будем, любити, чекати,

Всю вічність Ісуса завжди шанувати.

Красиву листівку, як правило, надсилають із супровідним текстом. Це може бути звичайне привітання з Вербною неділею 2020 в прозі, а може оригінальний вірш. Підбирайте побажання в залежності від того, що адресатові потрібно більше всього на даний момент.

Джерело: pinvibe.com

Вербная неделя пушистая,

Распустилась весна душистая.

Природа ликует кругом,

Под ангельским белоснежным крылом.

Пусть солнце приветливо светит,

И радуются этому дети.

Пусть милость на нас снизойдет,

А грусть и печаль пропадет.

Навіть якщо привітати близьких можна безпосередньо, варто відправити їм гарну вітальну листівку, фото чи навіть просту картинку. За допомогою онлайн-сервісів або спеціальних комп'ютерних програм, можна зробити листівку самостійно, додавши на зображення підібраний або свій текст.

Джерело: zhidachivzosh.at.ua

Отец Всевышний, пусть в этот праздник,

Здоровье обретет и атеист, и причастник.

Пусть зло отступит, грусть удалится,

А каждый из нас только к свету стремится.

Вербная неделя, Иисуса день,

Забудем все ссоры, проблемы и лень.

Отправимся вместе ветки святить,

А после родных всех бить и молить:

О крепком здоровье, о счастье и воле,

От бед и проблем, от страданий и боли.

Молить о достатке, о прощении душ,

Чтоб не было жизненных снега и стуж.

Відправити друзям привітання з Вербною неділею 2020 можна і від всієї родини. Для цього варто підібрати відповідні вірші, фотографії, картинки, відео, гіфки і інший цікавий контент, який зможе зацікавити адресата. На Вербну неділю вітаються і смішні анекдоти, жартівливі християнські історії, наприклад, як бійка вербными гілками переросла у велике протистояння.

Джерело: apkpure.com

Поздравляем с Вербным воскресеньем,

Желаем счастья, радости, тепла.

Пусть в этот день с хорошим настроеньем,

Душа, как и природа расцвела.

Пусть белокрылый ангел спустится небесный,

И под крылом своим священным принесет.

Подарок долгожданный и чудесный,

А хвори и проблемы в вечность унесет.

Православні люди нерідко вітають один одного з наступаючим, особливо коли розуміють, що привітати в день самого свята не зможуть. У зв'язку з карантином, ця ситуація набуває особливої актуальності. Коли букети з верби немає можливості освятити в церкві, варто дістати запаси святої води і зробити це самостійно, з іконами та молитвами.

Джерело: rawalis.net

Не я б’ю, верба б’є,

Окроплена водицею святою.

Хай Батечко із неба вас благословляє,

Хай буде ця весна рясною.

І люди будуть жити в мирі і добрі,

І в церкві батюшка молитву зачитає.

Хай прийде ж щастя на зорі,

І янгол біля нас завжди літає.

Відправляти поздоровлення російською або українською мовою — вибір кожного з нас. Все залежить від того, як звик спілкуватися адресат. Таким чином проявляється взаємна толерантність і повага.

Джерело: simanskia.ru

Оригінальні листівки в прозі

Далеко не всі люблять вірші, і це потрібно враховувати. Таких людей варто вітати в прозі, або просто відправивши красиву картинку, гіфку або відео.

«У великій Вербній неділі немає місця для бід і печалей. Тому я тобі бажаю бути завжди позитивним, не знати проблем і прикрощів. Нехай Отець Всевишній допомагає у всіх благих починаннях, дає міцне здоров'я, захищає і направляє на шлях істинний».

Джерело: guboks.blogspot.com

Кожне привітання з Вербною неділею 2020 варто персоніфікувати, називаючи адресата по імені. Навіть мамі і татові, бабусі з дідусем, братам і сестрам, краще відправляти унікальні іменні листівки і прозу. Ім'я і статус (друг, дядько, брат) варто перетворити в пестливу або буденну форму, наприклад, «друже», «дядечку», «братику».

«Братик (ім'я), вітаю тебе з великим днем — Вербною неділею. У цю нелегку весну хочу побажати побільше веселощів і життєрадісності, безпеки і стабільності. Нехай Небеса пошлють янголів на захист твій. Частіше посміхайся і будь оптимістичним, адже все буде добре!»

Джерело: otkritka.ulibka.net

Традиційно, на листівках зображені храми, пташки, природа, вербні гілочки. Вибирайте максимально світлу і життєрадісну листівку, яка зможе підняти настрій, передати ваші теплі почуття. Якщо вітання надсилаються через СМС без картинки, короткі віршики і проза будуть дуже до речі.

«Вітаю зі святом, нехай Вербний букет, скроплений благодаттю Господньою, принесе у твоє життя багато нових приємних новин, прибере проблеми і злість. Бажаю, щоб твій шлях був світлим і яскравим. Нехай молитва щира віджене бісів, оскверняющих святість Небесну. Нехай у домі панує мир і гармонія, взаєморозуміння і щастя».

Джерело: willbeua.com

У Пальмову неділю потрібно максимально очистити свою душу від гріхів до настання Великодня. Тому не соромимося молиться разом, читати біблію, просити прощення за заподіяні коли-небудь біль і страждання. Також варто враховувати, що це остання неділя Великого посту, що не може не радувати мирян, бо вже через тиждень можна повернутися до прийому будь-якої їжі. Для привітання з Вербною неділею 2020 віруючих це буде дуже доречно.

«Вербна неділя, останній тиждень Великого посту, вітаю! У це велике свято хочу тобі побажати терпіння, ти молодець, що пройшов такий важкий шлях очищення душі й тіла від зла і гріха земного. Нехай Всевишній почує твої молитви, і виконає бажання світлі, і дасть здоров'я міцне. Нехай янголи висвітлюють твій шлях у темряві, і коли постанеш перед Отцем нашим, він прийме і обійме тебе!»

Джерело: mir-animashki.com

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