У Міністерстві охорони здоров'я звернулися до українців у зв'язку з відміною карантину

Сьогодні, 8 квітня, на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пообіцяв надати інформацію з цього питання вже через 10 днів.

Нині ж у відомстві обробляють інформацію з інших країн і роблять системи прогнозів. Тому, за словами головлікаря, раніше коментувати це питання не має сенсу.

Наголошується, що ближче до 24 квітня будуть озвучуватися варіанти, які у Міністерстві будуть вважати найбільш актуальними і робітниками на той період.

Санлікар наголосив, що поки Україна поки що тільки входить в жорсткий карантин і говорити про його ефективність рано.

Зазначимо, станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків зараження, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали.

За добу було зафіксовано 206 нових випадків захворювання, з них - 20 випадків серед дітей, є випадки і серед медичних працівників.

Зараз в закладах охорони здоров'я знаходиться 757 людини з «уханьским вірусом», з них 37 дітей. У критичному стані - ті, які потребують інтенсивної терапії, 33 людини. На амбулаторному лікуванні - 824 людини.

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