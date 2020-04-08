Президент України Володимир Зеленський поскаржився, що йому теж важко через карантин

Про це він розповів під час відеозвернення до українців.

"Я знаю, як ви втомилися і як вам непросто постійно сидіти вдома. Так, ми всі ніби стали героями фільму "День Бабака". Одні і ті ж люди навколо. Один і той же розпорядок дня. Щоденно: однакові розмови, однакові новини і телепередачі. З ранку і до ночі", - сказав Зеленський.

Він додав, що чудово розуміє все тяжкості українців на карантині, оскільки сам опинився в такій же ситуації. При цьому він практично не живе вдома.

"Я вас розумію, бо й сам в такій ситуації. Сьогодні будівля на Банковій, фактично став нашим домом, тому що ми працюємо майже цілодобово. І єдина зміна картинки для мене - це порожні вулиці рано вранці і порожні вулиці пізно вночі. Однакові. Сім днів на тиждень", - пояснив президент.

Зазначимо, нещодавно перша леді налякала українців своїм змученим виглядом. Вона записала відеозвернення, в якому представила платформу "Всеукраїнської школи онлайн".

При цьому багато українці звернули увагу на те, що особа Олени Зеленської набрякло, ніби після тривалого плачу. Якщо зазвичай вона виглядає молодо і свіжо, то тепер помітно постаріла.

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