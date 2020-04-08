Російська актриса Лія Ахеджакова підтримала Україну



Її слова передає "Главред".

Актриса зазначила, що її складно обговорювати ситуацію в Україні з колегами.

"Люди дуже люто сприймають і ту, і іншу сторону. Нас Севастополь розколов. Ми, актори, – для нас це як би одне простір – Україна і Росія, Крим. І я там провела стільки спектаклів, і у Львові, і відпочивала в Трускавці, і в Севастополі", - заявила актриса.

Вона зазначила, що хоч і проживала в Україні мала кількість часу, все одно вважає її своєю батьківщиною.

"Я народилася в Україні, щоправда, до року, навіть менше, жила там. Але все одно Україна – це така ж моя Батьківщина, як Росія! І для більшості акторів в тій же мірі і та дорога земля, і ця. Нехай ображають, нехай кидають в мене камінням, але я особисто Україну не віддам! Ні під яким виглядом, навіть якщо мене будуть так жорстоко ображати і принижувати", - сказала актриса.

Раніше актриса говорила, що жителі України ніколи не зможуть пробачити владі Росії за анексію Кримського півострова і військовий конфлікт, який відбувається на території Донбасу.

Вона почала порівнювати ситуацію в Україні з подіями, які відбувалися в Польщі в 1939 році. Тоді Йосип Сталін окупував Польщу і радянська влада масово вбивала офіцерів польської армії у Катинському лісі.

«Може, українці ніколи не пробачать нам ні Крим, ні Донбас, це невідомо. От поляки за те, що Сталін з Гітлером коли ділили Польщу, он вже скільки років пройшло, а вони ніяк не можуть пробачити. І навряд чи пробачать нам Катинь, навіть коли слово Катинь забудуть», - заявила актриса.

Нагадаємо, Ахеджакова несподівано вказала росіянам на фатальну помилку в Україні.

Як повідомляла Politekа, Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

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