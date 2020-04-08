Погоду в Україні 9 квітня визначатиме антициклон Loris, який утримає сонячну суху погоду у всіх областях

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Вітер очікується південно-західний, невеликий, максимум помірний.

Температура повітря найближчої вночі + 3 + 9 градусів, завтра вдень сягне + 15 + 22 градусів.

У Києві 9 квітня очікується сонячним, сухим, з прохолодною вночі, + 4 + 7 градусів, і дуже теплим-до +20 градусів, вдень.

10 квітня до України наблизиться холодний атмосферний фронт, який притягне з собою дощі і невелике похолодання в західних і північних областях України.

Потім знову потеплішає, а 14-15 квітня приженуть ще дощі і вже похолодає сильніше. Але з 16-го квітня - чергове потепління.

Синоптик попередила, що такі погодні американські гірки можуть ударити по здоров'ю, зокрема може боліти голова.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, погода в Україні влітку 2020 буде не надто спекотною, дощі - короткочасними, але періоди з опадами будуть досить частими, особливо на початку літа.

Після тенденцій останніх років до жаркого і сухого літа такий прогноз виглядає нетиповим і в той же час досить обнадійливим.

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